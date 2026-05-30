Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
UŽIVO
Stigli su sastavi za spektakularno finale Lige prvaka
Čelnici PSG-a pripremili ogromne bonuse za sve igrače, ako osvoje Ligu prvaka: Evo koliko će zaraditi
VIDEO Ogromna tučnjava navijača Arsenala i PSG-a uoči finala LP: Letjele baklje i udarci, dim prekrio ulicu
Arsenal i PSG za naslov prvaka Europe: Evo gdje gledati finale Lige prvaka
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KRAJ JEDNE ERE

Nekad ikona Ukrajine, danas osuđena izdajnica: Pjevačici 12 godina zatvora i potpuna konfiskacija imovine

Foto: Profimedia
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
30.05.2026.
u 17:14

Gradski sud u Vinici donio je presudu u odsutnosti protiv bivše Narodne umjetnice Ukrajine zbog kolaboracionizma i podrške ruskoj agresiji. Osim dugogodišnje zatvorske kazne, pjevačici, koja je 2023. godine uzela rusko državljanstvo, oduzeta su i autorska prava na njezine pjesme.

Gradski sud u Vinici osudio je u odsutnosti pjevačicu i bivšu ukrajinsku parlamentarnu zastupnicu Taisiju Povalij na 12 godina zatvora uz potpunu konfiskaciju cjelokupne imovine koja se nalazi na teritoriju Ukrajine. Ova drastična presuda, kako je priopćio Ured glavnog tužitelja, donesena je nakon što je sud utvrdio njezinu krivnju za kolaboracionističke aktivnosti, javno opravdavanje i podržavanje ruske vojne agresije te pozive na rat. Uz zatvorsku kaznu, Povalij je izrečena i zabrana obnašanja određenih javnih dužnosti u trajanju od 15 godina. S obzirom na to da pjevačica već godinama boravi u Moskvi, suđenje je provedeno u njezinoj odsutnosti, a presuda predstavlja snažnu poruku ukrajinskog pravosuđa svima koji su se svrstali na stranu agresora. Državi su, osim nekretnina i vozila, trajno pripala i imovinska prava na njezinih devet glazbenih djela, čime je simbolički i pravno završen njezin status kao ukrajinske umjetnice.

FOTO Nakon turneje po Italiji, Marko Kutlić nastupio u Zagrebu: Pogledajte djelić atmosfere
1/23

Tužitelji su tijekom postupka iznijeli niz dokaza koji potvrđuju da je Povalij, nekoć nositeljica prestižne titule Narodne umjetnice Ukrajine i zastupnica u parlamentu ispred sada zabranjene Stranke regija, nakon 2014. godine sustavno djelovala u korist Ruske Federacije. Prema materijalima iz istrage, ona je aktivno sudjelovala u propagandnim događajima Kremlja, u intervjuima za ruske medije širila antiukrajinske narative, hvalila ruskog predsjednika Vladimira Putina i otvoreno pozivala na okupaciju cjelokupnog teritorija Ukrajine. Posebno je teško odjeknula njezina izjava u kojoj je pokušala diskreditirati ukrajinske branitelje koji su sudjelovali u obrani Kijeva na početku invazije. Njezino djelovanje kulminiralo je stjecanjem ruskog državljanstva 2023. godine te nastupom na koncertu u okupiranom Luhansku u rujnu iste godine, čime je nedvosmisleno potvrdila svoju lojalnost Moskvi i podršku takozvanoj "specijalnoj vojnoj operaciji".

Put do presude bio je postupan i započeo je znatno prije samog sudskog procesa. Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) obavijestila je pjevačicu o sumnji da je počinila kaznena djela po tri članka Kaznenog zakona još u veljači 2024. godine. Već tada je bilo jasno da država namjerava procesuirati njezine javne istupe. Tijekom te godine, Visoki protukorupcijski sud donio je zasebnu odluku o oduzimanju njezine imovine u korist države. Ta odluka obuhvaćala je zemljišne čestice i nekretnine u Kijevskoj regiji, osobni automobil marke BMW, traumatsko oružje te, što je za umjetnicu posebno bolno, imovinska prava na devet pjesama. Do veljače 2025. godine, optužnica je finalizirana i predana sudu, a prava na njezine glazbene radove i službeno su registrirana kao vlasništvo ukrajinske države, čime je proces konfiskacije zaokružen.

Ovaj slučaj nije samo pravosudni epilog jedne karijere, već i odraz dubokih podjela i javnog gnjeva prema onima koji su percipirani kao izdajnici nacionalnih interesa. Taisija Povalij, koja je svoju karijeru gradila u Ukrajini, postala je simbolom kontroverzne tranzicije dijela javnih osoba koje su, nakon Revolucije dostojanstva 2014. godine, odabrale Moskvu umjesto Kijeva. Njezin konačni odlazak u Rusiju dogodio se neposredno prije početka sveobuhvatne invazije. Posljedice njezinih odluka nisu samo pravne, već i osobne. Pjevačica je u jednom od rijetkih trenutaka iskrenosti priznala da je njezin sin jedinac, Denis Povalij, prekinuo svaki kontakt s njom zbog njezinog političkog stava, čime se praktički odrekao majke.

Oženio se Martin Erlić, mladenka objavila fotografiju iz crkve
*dijelom uz AI
Ključne riječi
showbiz Ukrajina Taisija Povalij

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Neal McDonough
Video sadržaj
5
OTVORIO DUŠU

Poznati glumac o crnoj listi Hollywooda: 'Smatrali su me vjerskim luđakom, izgubio sam sve zbog jednog principa'

Priča o padu Neala McDonougha započela je 2010. godine na setu ABC-jeve serije "Scoundrels". Samo tri dana nakon početka snimanja, glumac je dobio otkaz. Razlog nije bio nedostatak talenta ili neprofesionalnost, već čvrsto uvjerenje koje je godinama bilo dio njegovih ugovora: McDonough, predani katolik, odbijao je snimati intimne scene i ljubiti bilo koju ženu osim svoje supruge Ruvé.

Anto Beko
Video sadržaj
POSVETA DOMOVINI

Anto Beko Hrvatima za Dan državnosti poklonio domoljubnu pjesmu 'Crven, bijeli, plavi'

“Crven,bijeli, plavi” je i oda počasti i zahvale hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata, te svima onima koji su doprinijeli stvaranju neovisne Hrvatske. Ova pjesma, koja već na prvo slušanje osvaja srca publike, na dobrom je putu da postane novi Antin “hit”. Za to je, uz Antu, koji se je ponovno predstavio vrhunskom vokalnom izvedbom, najzaslužniji  autor teksta Bruno Cmrk

vrtoglavi iznos

Slavnom glumcu ukradena bankovna kartica! S njegovog računa potrošeno više od 600.000 eura, a on to nije ni primijetio

Mađarska policija navodi da je istraga pokrenuta ranije ove godine nakon što je američka financijska institucija kontaktirala lokalne ogranke međunarodnih službi zbog neautoriziranih isplata s računa klijenta. Naknadno je potvrđeno da se radi o Johnnyju Deppu, a sumnjive transakcije navodno su izvršavane u razdoblju od siječnja 2024. do prosinca 2025. godine

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!