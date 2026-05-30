Nekad ikona Ukrajine, danas osuđena izdajnica: Pjevačici 12 godina zatvora i potpuna konfiskacija imovine

Gradski sud u Vinici osudio je u odsutnosti pjevačicu i bivšu ukrajinsku parlamentarnu zastupnicu Taisiju Povalij na 12 godina zatvora uz potpunu konfiskaciju cjelokupne imovine koja se nalazi na teritoriju Ukrajine. Ova drastična presuda, kako je priopćio Ured glavnog tužitelja, donesena je nakon što je sud utvrdio njezinu krivnju za kolaboracionističke aktivnosti, javno opravdavanje i podržavanje ruske vojne agresije te pozive na rat. Uz zatvorsku kaznu, Povalij je izrečena i zabrana obnašanja određenih javnih dužnosti u trajanju od 15 godina. S obzirom na to da pjevačica već godinama boravi u Moskvi, suđenje je provedeno u njezinoj odsutnosti, a presuda predstavlja snažnu poruku ukrajinskog pravosuđa svima koji su se svrstali na stranu agresora. Državi su, osim nekretnina i vozila, trajno pripala i imovinska prava na njezinih devet glazbenih djela, čime je simbolički i pravno završen njezin status kao ukrajinske umjetnice.

Tužitelji su tijekom postupka iznijeli niz dokaza koji potvrđuju da je Povalij, nekoć nositeljica prestižne titule Narodne umjetnice Ukrajine i zastupnica u parlamentu ispred sada zabranjene Stranke regija, nakon 2014. godine sustavno djelovala u korist Ruske Federacije. Prema materijalima iz istrage, ona je aktivno sudjelovala u propagandnim događajima Kremlja, u intervjuima za ruske medije širila antiukrajinske narative, hvalila ruskog predsjednika Vladimira Putina i otvoreno pozivala na okupaciju cjelokupnog teritorija Ukrajine. Posebno je teško odjeknula njezina izjava u kojoj je pokušala diskreditirati ukrajinske branitelje koji su sudjelovali u obrani Kijeva na početku invazije. Njezino djelovanje kulminiralo je stjecanjem ruskog državljanstva 2023. godine te nastupom na koncertu u okupiranom Luhansku u rujnu iste godine, čime je nedvosmisleno potvrdila svoju lojalnost Moskvi i podršku takozvanoj "specijalnoj vojnoj operaciji".

Put do presude bio je postupan i započeo je znatno prije samog sudskog procesa. Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) obavijestila je pjevačicu o sumnji da je počinila kaznena djela po tri članka Kaznenog zakona još u veljači 2024. godine. Već tada je bilo jasno da država namjerava procesuirati njezine javne istupe. Tijekom te godine, Visoki protukorupcijski sud donio je zasebnu odluku o oduzimanju njezine imovine u korist države. Ta odluka obuhvaćala je zemljišne čestice i nekretnine u Kijevskoj regiji, osobni automobil marke BMW, traumatsko oružje te, što je za umjetnicu posebno bolno, imovinska prava na devet pjesama. Do veljače 2025. godine, optužnica je finalizirana i predana sudu, a prava na njezine glazbene radove i službeno su registrirana kao vlasništvo ukrajinske države, čime je proces konfiskacije zaokružen.

Ovaj slučaj nije samo pravosudni epilog jedne karijere, već i odraz dubokih podjela i javnog gnjeva prema onima koji su percipirani kao izdajnici nacionalnih interesa. Taisija Povalij, koja je svoju karijeru gradila u Ukrajini, postala je simbolom kontroverzne tranzicije dijela javnih osoba koje su, nakon Revolucije dostojanstva 2014. godine, odabrale Moskvu umjesto Kijeva. Njezin konačni odlazak u Rusiju dogodio se neposredno prije početka sveobuhvatne invazije. Posljedice njezinih odluka nisu samo pravne, već i osobne. Pjevačica je u jednom od rijetkih trenutaka iskrenosti priznala da je njezin sin jedinac, Denis Povalij, prekinuo svaki kontakt s njom zbog njezinog političkog stava, čime se praktički odrekao majke.

