Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
UŽIVO
Stigli su sastavi za spektakularno finale Lige prvaka
Čelnici PSG-a pripremili ogromne bonuse za sve igrače, ako osvoje Ligu prvaka: Evo koliko će zaraditi
VIDEO Ogromna tučnjava navijača Arsenala i PSG-a uoči finala LP: Letjele baklje i udarci, dim prekrio ulicu
Arsenal i PSG za naslov prvaka Europe: Evo gdje gledati finale Lige prvaka
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U GLASGOWU

Škotska uvjerljiva protiv Curacaa u pripremi za svjetsko prvenstvo

International Friendly - Scotland v Curacao
Lee Smith/REUTERS
VL
Autor
Hina
30.05.2026.
u 17:39

Curacao, predvođen iskusnim 78-godišnjim izbornikom Dickom Advocaatom, poveo je u 17. minuti golom Tahitha Chonga, ali je u 37. minuti ostao bez isključenog Jurgena Locadie, što su Škoti iskoristili okrenuvši rezultat

 U pripremnom susretu uoči Svjetskog prvenstva, škotska nogometna reprezentacija je u Glasgowu pobijedila Curacao sa 4-1.

Curacao, predvođen iskusnim 78-godišnjim izbornikom Dickom Advocaatom, poveo je u 17. minuti golom Tahitha Chonga, ali je u 37. minuti ostao bez isključenog Jurgena Locadie, što su Škoti iskoristili okrenuvši rezultat.

Dva gola zabio je Lawrence Shankland (59, 64), a po jednog Findlay Curtis (45) i Ryan Christie (81-11m).

Škotska će sljedeće subote odigrati još jednu prijateljsku utakmicu u New Jerseyju protiv Bolivije. Na Svjetskom prvenstvu bit će u skupini s Haitijem, Marokom i Brazilom.

Curacao će na svom prvom SP-u igrati u skupini s Njemačkom, Ekvadorom i Obalom Bjelokosti.
Ključne riječi
nogomet curacao Škotska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

International Friendly - Mexico v Ghana
Video sadržaj
FRAPANTAN PODATAK

Protivnik vatrenih na SP-u je u zaista katastrofalnoj formi, nećete vjerovati kakvi su rezultati

Gana je u ovom trenutku tek 74. reprezentacija svijeta. Od reprezentacija koje su se plasirale na Svjetsko prvenstvo, samo su Curacao (82.), Haiti (83.), i Novi Zeland (85.) niže rangirani, a preostala reprezentacija iz naše skupine, Panama, koju mnogi smatraju slabijim suparnikom od Gane, rangirana je čak 41 mjesto iznad Gane, točnije na 33. mjestu. Zašto je tome tako?

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!