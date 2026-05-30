Škotska uvjerljiva protiv Curacaa u pripremi za svjetsko prvenstvo

U pripremnom susretu uoči Svjetskog prvenstva, škotska nogometna reprezentacija je u Glasgowu pobijedila Curacao sa 4-1.

Curacao, predvođen iskusnim 78-godišnjim izbornikom Dickom Advocaatom, poveo je u 17. minuti golom Tahitha Chonga, ali je u 37. minuti ostao bez isključenog Jurgena Locadie, što su Škoti iskoristili okrenuvši rezultat.

Dva gola zabio je Lawrence Shankland (59, 64), a po jednog Findlay Curtis (45) i Ryan Christie (81-11m).

Škotska će sljedeće subote odigrati još jednu prijateljsku utakmicu u New Jerseyju protiv Bolivije. Na Svjetskom prvenstvu bit će u skupini s Haitijem, Marokom i Brazilom.

Curacao će na svom prvom SP-u igrati u skupini s Njemačkom, Ekvadorom i Obalom Bjelokosti.