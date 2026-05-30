Hrvat koji će snimati borbe u Bijeloj kući: 'Bit će to događaj za pamćenje, onaj koji se zbiva jednom u životu'

Sredinom lipnja u dvorištu Bijele kuće održat će se događaj kakvog nije bilo u povijesti monumentalnog sjedišta američkih predsjednika. Vjerovali ili ne, održat će se borbe MMA boraca, i to na najvišoj mogućoj organizacijskog razini, u produkciji najjače svjetske organizacije slobodne borbe (UFC). Do toga je došlo zbog prijateljstva aktualnog predsjednika Donalda Trumpa i Dane Whitea, predsjednika UFC-a. To prijateljstvo datira još iz vremena dok je UFC bio mlada i omalovažavana organizacija koja se, kako je govorio senator John McCain, bavila priređivanjem "ljudskih borbi pijetlova" i kojoj je prostor za organizaciju priredbi na svojim posjedima davao upravo Trump.