PROCURILA FOTOGRAFIJA

Nakon kontroverzne čistke Hajduk doveo prvu prinovu, stigao je nogometaš s Kosova

Edi Džindo
29.05.2026.
u 14:22

Riječ je o plemenitom te agresivnom veznjaku koji se najbolje snalazi na pozicijama 'osmice' i 'desetke'. U protekloj sezoni je za Malishevu nastupio 35 puta te upisao učinak od devet golova i pet asistencija, ali i 11 žutih kartona

Hajduk je nakon velike jučerašnje javne kadrovske čistke dogovorio svoj prvi ljetni ulazni posao na tržištu. Novi igrač Hajduka je Etnik Brutti, 22-godišnji veznjak koji je na Poljud stigao iz kosovskog kluba Malisheva. Taj klub je ovu sezonu završio na trećem mjestu kosovske prve lige, a Brutti je igrač s najvišom vrijednosti u kadru, točnije, procijenjen je na 550 tisuća eura. 

Brutti je s Hajdukom potpisao ugovor do 2029. godine, što je otkrila jedna fotografija na Twitteru s njegovog predstavljanja u prostorijama kluba. Na toj fotografiji mladi albanski veznjak pozira s dresom, a na fotografiji je i njegov menadžer Eros Grezda, bivši nogometaš Osijeka, Lokomotive i Šibenika, koji je lani u Hajduk doveo stopera Rona Racija. Brutti bi danas službeno trebao biti predstavljen na Poljudu.

Inače, riječ je o plemenitom te agresivnom veznjaku koji se najbolje snalazi na pozicijama 'osmice' i 'desetke'. U protekloj sezoni je za Malishevu nastupio 35 puta te upisao učinak od devet golova i pet asistencija, ali i 11 žutih kartona. Osim u prvenstvu i kupu Kosova, Brutti je u sezoni nastupao i u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. 

Sveukupno je u svojoj seniorskoj karijeri igrao samo za dva kluba, Besu Peje i Malishevu, te je ukupno upisao 147 nastupa uz 17 pogodaka i 13 asistencija. Na reprezentativnoj razini prvo je predstavljao Kosovo, od U-16 do U-21 ranga, da bi prošle godine promijenio nacionalne boje i počeo predstavljati Albaniju. Za albansku U-21 reprezentaciju je upisao osam nastupa i dva pogotka, a na proljeće prošle godine čak je jednom dobio i poziv u seniorsku nacionalnu vrstu Albanije, no nije upisao svoj debi. 

Nije iznenađenje da Brutti u Hajduk stiže bez odštete. Splitski klub se u ovoj sezoni očito rješava financijskih nedaća, pa su tako u ranije spomenutom čišćenju kadra Filip Krovinović, Zvonimir Šarlija i Hugo Guillamon dobili obavijest da mogu pronaći nove sredine, iako imaju važeće ugovore na još jednu godinu.

Iz kluba po isteku ugovora odlaze Anthony Kalik i Ismael Diallo, a posudba Ikera Almene će završiti budući da klub nema financijskih mogućnosti zadržati Španjolca. Također, Hajduk je objavio da je Anti Rebiću ponudio novi ugovor te da su pregovori u tijeku.

nogomet HNL Transfer Hajduk Etnik Brruti

