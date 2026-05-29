Dinamo se riješio svog promašaja od tri milijuna eura: Karijeru nastavlja u La Ligi

Španjolski prvoligaš Elche obavijestio je navijače putem svojih službenih kanala kako je posudbu Gonzala Villara iz Dinama pretvorio u trajni transfer. 28-godišnji španjolski veznjak potpisao je trogodišnji ugovor s Elcheom. On se u Španjolsku vratio u siječnju ove godine nakon što se nije uspio nametnuti u Dinamu.

Plavi su ga poslali na posudbu, ali Elche ga je imao obvezu otkupiti ako zadrže prvoligaški status. Na kraju su završili na 15. mjestu s 43 boda, jednim više od 18. Mallorce koja je ispala iz lige. Tako su ostali dužni isplatiti plavima milijun i pol eura i tako učiniti Villara svojim igračem do ljeta 2029.

Za Villara ovo označava povratak korijenima budući da je u Elcheu započeo profesionalnu karijeru. Pokazao se kao iznimno talentirani vezni igrač što mu je 2020. donijelo transfer u Romu za pet milijuna eura. 2021. upisao je i svoj prvi i zasad jedini za španjolsku reprezentaciju.

U Dinamo je stigao prošlog ljeta za tri milijuna eura iz španjolske Granade. Trebao je biti jedno od najvećih pojačanja u momčadi plavih i jedan od nositelja igre, no Villar gotovo ni u jednom trenutku nije pokazao kvalitetu i sigurnost u veznom redu koju je obećavao. Za Dinamo je odigrao 15 utakmica prije nego mu je mjesto u momčadi uzeo Miha Zajc pa je u siječnju napustio Maksimir.