Iznenađenje u HNL-u: Hrvatski stručnjak više nije trener Istre 1961, već se oprostio od igrača

Krešimir Režić više nije trener Istre 1961 objavio je klub iz Pule. 44-godišnjak je na klupu Istre sjeo krajem travnja kada je otkaz dobio Španjolac Oriol Riera nakon niza loših rezultata. Režić je u preostalih šest kola ustabilio momčad koja je djelovala kud i kamo bolje. Na klupi je ostvario dvije pobjede, dva poraza i jedan remi.
Činilo se kako je zaslužio biti trener sljedeće sezone, no čelnici kluba očito se nisu slagali pa su odlučili kako mu neće produljiti ugovor.
- Po isteku ugovora, Krešimir Režić više nije trener NK Istra 1961. G. Režić se klubu pridružio 20. travnja te od tada vodio zeleno-žute u šest prvenstvenih utakmica, uz ostvareno šesto mjesto na kraju sezone 25./26. Ovim putem zahvaljujemo treneru i njegovom stožeru na predanom i fokusiranom radu s našom seniorskom momčadi te im želimo puno sreće i uspjeha u nastavku karijere! - napisali su iz kluba.
Momčad s pripremama počinje 21. lipnja te je prioritet naći novog trenera do tog datuma. S obzirom kako klubom upravlja grupacija Baskonia-Alaves, za očekivati je kako će vjerojatno potražiti još jednog španjolskog stručnjaka kao što su radili i dosad.
Režić se već ranije oprostio od igrača, a nije poznato gdje će nastaviti trenersku karijeru. Nakon što se profilirao kao perspektivni mladi trener u Croatiji iz Zmijavaca, sljedeće četiri godine radio je u Saudijskoj Arabiji. Vodio je Dama, Al-Tai i Al-Ared. Najdublji trag ostavio je u Damacu koji je vodio u 67 utakmica.