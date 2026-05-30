FOTO Oženio se Martin Erlić, mladenka objavila fotografiju iz crkve

Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Erlić (28) oženio se partnericom Nikolinom Perković. Fotografiju s vjenčanja na Instagramu podijelila je mladenka, a na njoj mladenci poziraju u crkvi, okruženi članovima vokalno-instrumentalnog sastava Veritas aeterna, u kojem pjeva i Albina Grčić.

Erlić je zbog vjenčanja nakratko napustio pripreme hrvatske reprezentacije za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, koje se održavaju u Rijeci. Za odlazak je dobio dopuštenje izbornika Zlatka Dalića, koji je ranije najavio da se reprezentativac uskoro ženi. Dalić je Erlića pritom pohvalio kao primjer profesionalnog i odgovornog igrača te istaknuo da je datum vjenčanja na vrijeme uskladio s reprezentativnim obvezama.

Podsjetimo, vijest o zarukama podijelili su u lipnju 2025., također putem društvenih mreža, uz emotivnu zajedničku objavu.

Inače, iako svoj privatni život uglavnom nastoje zadržati daleko od očiju javnosti, par povremeno podijeli zajedničke trenutke. Prvu zajedničku fotografiju objavili su u siječnju 2024., na Martinov 26. rođendan, čime su potvrdili ranija nagađanja o vezi. No, njihova ljubavna priča očito je počela i ranije, s obzirom na to da je Nikolina još 2023. godine bodrila hrvatsku reprezentaciju u Rotterdamu, tada odjevena u dres Luke Modrića.

Erlić je javnosti poznat ne samo po nogometnoj karijeri nego i po skromnosti koju često ističe kao važan dio svog karaktera. Mnogima je posebno simpatičan jer, unatoč profesionalnom uspjehu, i dalje rado pomaže obitelji u poljoprivredi. Rođen je u Tinju, malom mjestu između Biograda i Benkovca, a o svom odrastanju progovorio je i u jednoj iskrenoj ispovijesti za emisiju Roberta Knjaza. “Kada sam se rodio, moji su živjeli u štali. Bile su životinje u jednoj prostoriji i od njih nas je dijelio samo jedan zid. Bilo je jako teških trenutaka i skupljanja boca. Koliko danas samo Hrvata skuplja boce... Nije sramota, ali to nikada nisam rekao. Takve neke stvari volim inače zadržati za sebe”, rekao je tada Erlić.