Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STIŽU 'ČESTITKE'

Skandalozno ponašanje Torcide na Poljudu: Izvjesili pogrdan transparent pa vikali 'Za dom spremni'

Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
07.02.2026.
u 22:05

Nisu ni Delije ostale dužne budući da su na današnjoj utakmici Crvene Zvezde i Novog Pazara u srpskom prvenstvu pjevali "Dok se Zemlja, dok se Zemlja, oko Sunca kreće, Zvezdini se huligani umiriti neće. Zveče štange, sjekire i lanci, evo idu cigani luđaci"

Hajduk je pobijedio Slaven Belupo s 2:0 u 21. kolu HNL-a i došao do prve pobjede u 2026., no nakon utakmice puno će se više pričati o ponašanju njegovih navijača. Nakon što je jučer stigla vijest kako su pripadnici navijačke skupine Delije planirali napasti pripadnike navijačkih skupina Torcida i Tornado, navijači Hajduka danas su im odlučili odgovoriti s tribina.

Svojim odgovorom su svom voljenom klubu zagarantirali kaznu od disciplinske komisije HNS-a. Prvo su na sjevernoj tribini izvisili transparent: "Mi smo bandu preko Drine u tri pi*ke materine" - aludirajući na sukob iz Tuzle u kojem je ozlijeđeno 23 ljudi, a 14 pripadnika Torcide je uhićeno zbog napada na navijače Crvene Zvezde.

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi

Bila je to samo uvertira jer kasnije se Poljudom orilo "Za dom spremni" i "Ubij Srbina".

Nisu ni Delije ostale dužne budući da su na današnjoj utakmici Crvene Zvezde i Novog Pazara u srpskom prvenstvu pjevali "Dok se Zemlja, dok se Zemlja, oko Sunca kreće, Zvezdini se huligani umiriti neće. Zveče štange, sjekire i lanci, evo idu cigani luđaci."
Ključne riječi
Za dom spremni delije Torcida

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar Čavoglavi
Čavoglavi
22:40 07.02.2026.

I Zvezdaši su pevali "Ubi Hrvata da Šiptar nema brata" a to ne piše.

Avatar Miloradova pudlica
Miloradova pudlica
23:04 07.02.2026.

Po čemu je to skandaloznije od Tomaševićevog dopuštenja koncerta Ane Bekute koja obožava Slobodana Miloševića?

Avatar Komunikolog2
Komunikolog2
23:06 07.02.2026.

Šta kažu Lalić, Dežulović i ostali "hajdukovci"? Javljaju li se iz el šata?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!