Skandalozno ponašanje Torcide na Poljudu: Izvjesili pogrdan transparent pa vikali 'Za dom spremni'

Hajduk je pobijedio Slaven Belupo s 2:0 u 21. kolu HNL-a i došao do prve pobjede u 2026., no nakon utakmice puno će se više pričati o ponašanju njegovih navijača. Nakon što je jučer stigla vijest kako su pripadnici navijačke skupine Delije planirali napasti pripadnike navijačkih skupina Torcida i Tornado, navijači Hajduka danas su im odlučili odgovoriti s tribina.

Svojim odgovorom su svom voljenom klubu zagarantirali kaznu od disciplinske komisije HNS-a. Prvo su na sjevernoj tribini izvisili transparent: "Mi smo bandu preko Drine u tri pi*ke materine" - aludirajući na sukob iz Tuzle u kojem je ozlijeđeno 23 ljudi, a 14 pripadnika Torcide je uhićeno zbog napada na navijače Crvene Zvezde.

07.02.2026, Torcida Split🇭🇷 burning Delije (Zvezda🇷🇸) scarves and t-shirts, click here for more: https://t.co/KiAi5QGdnx



🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/DKLKhqv0FE — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 7, 2026

Bila je to samo uvertira jer kasnije se Poljudom orilo "Za dom spremni" i "Ubij Srbina".

Nisu ni Delije ostale dužne budući da su na današnjoj utakmici Crvene Zvezde i Novog Pazara u srpskom prvenstvu pjevali "Dok se Zemlja, dok se Zemlja, oko Sunca kreće, Zvezdini se huligani umiriti neće. Zveče štange, sjekire i lanci, evo idu cigani luđaci."