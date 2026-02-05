Kako je blagajnica odjednom postala milijunašica za kojom žude nogometaši velikana

U veljači ove godine, dok su se na parketu Madison Square Gardena borili košarkaški divovi Lakersa i Knicksa, sva su svjetla pozornosti bila uperena u prvi red. Tamo je, u društvu poznatog komičara Druskija, sjedila Skylar Bri, poznatija kao Sky Bri, plavokosa ljepotica koja je svojim putem do slave zbunila mnoge. Njezina pojava na najprestižnijim sportskim događajima postala je uobičajena, no priča o tome kako je tamo dospjela sve je samo ne obična. Prije samo nekoliko godina, ova 25-godišnjakinja iz Lancastera u Pennsylvaniji provodila je dane radeći za blagajnom u trgovačkom lancu Target, boreći se s anksioznošću i sanjajući o drugačijem životu.

Prekretnica u njezinom životu dogodila se 2020. godine, usred globalne pandemije. Dok su mnogi tražili sigurnost, Skylar je donijela radikalnu odluku: napustila je siguran, ali neispunjavajući posao u Targetu i hrabro zakoračila u neizvjesni svijet internetskog sadržaja. Otvorila je profile na platformama OnlyFans i TikTok, prepoznavši potencijal koji se krio iza ekrana. Ubrzo se pokazalo da je njezin instinkt bio nepogrešiv. Postala je jedna od najuspješnijih kreatorica sadržaja, surađujući s drugim poznatim imenima scene i gradeći poslovno carstvo koje se danas procjenjuje na nekoliko milijuna dolara. Njezin uspjeh nije bio samo financijski; donio joj je i globalnu prepoznatljivost, a s njom i ulaznicu u ekskluzivni svijet u kojem se kreću sportaši, glumci i glazbenici, svijet koji je do jučer mogla promatrati samo izdaleka.

Ipak, trenutak koji ju je definitivno katapultirao u žižu svjetskih medija, posebice onih sportskih, bila je njezina kratka, ali iznimno medijski popraćena veza s Jakeom Paulom 2022. godine. YouTuber koji je postao boksač taman je prekinuo turbulentnu vezu s Julijom Rose, a fotografije na kojima se ljubi sa Sky Bri na plaži postale su viralne. Time je zakoračila ravno u arenu "celebrity boxinga", svijeta koji spaja sport i zabavu na dosad neviđen način. Sama Sky Bri kasnije je u jednom intervjuu otkrila kako je njihov odnos od početka bio postavljen kao uzajamno koristan dogovor.- Prvi razgovor koji smo vodili bio je o tome kako je sve ovo za popularnost. Želio je da to objavim i dobijem na vidljivosti, dok bi on time vjerojatno učinio Juliju ljubomornom i dobio osvetu koja mu je trebala - izjavila je.Njezina povezanost sa sportom nije stala na boksačkom ringu. Početkom 2024. godine izazvala je pravu buru u britanskim tabloidima kada je tijekom jednog prijenosa uživo otkrila da joj se u privatne poruke na društvenim mrežama javljalo više nogometaša slavnog Manchester Uniteda. Iako nije otkrila imena, sama tvrdnja bila je dovoljna da zapali maštu nogometnih fanova i medija, potvrđujući njezin status žene čija privlačnost prelazi granice i kontinente. Odjednom, Sky Bri nije bila samo američka influencerica, već globalni fenomen čije se ime povezivalo s jednim od najvećih nogometnih klubova na svijetu.Unatoč imidžu glamurozne zvijezde koja se kreće u najvišim društvenim krugovima, Sky Bri u privatnosti njeguje hobije koji otkrivaju potpuno drugačiju stranu njezine osobnosti. Jedna od njezinih najvećih strasti je skupljanje Lego setova, hobi koji se čini nespojivim s njezinim javnim likom. Njezin život nije bio bez kontroverzi i teških trenutaka koji su je oblikovali. Otvoreno priznaje incident iz mladosti kada je s 18 godina bila uključena u fizički sukob, nakon što je tadašnjeg dečka uhvatila u prevari. Taj trenutak, koji opisuje kao točku "potpunog zamračenja", za nju je predstavljao bolnu, ali važnu životnu lekciju o kontroli emocija i posljedicama vlastitih postupaka. Njezina spremnost da javno govori o vlastitim pogreškama, bez uljepšavanja, stvara sliku autentične osobe koja ne bježi od svoje prošlosti.