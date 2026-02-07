Voditeljica Anita Martinović u godinu dana je izgubila 15 kilograma, otkrila je i kako

Voditeljica popularnog showa Anita Martinović otkrila je u čemu je tajna njezine nove, vitkije linije koju svi primjećuju u zadnje vrijeme. Anita je u zadnjih godinu dana izgubila 15 kilograma i kaže kako se iznenadila kad su svi počeli primjećivati njezinu transformaciju za koju mnogi misle da je došla preko noći. Zadnjih godinu dana Anita je uvela treninge u svoju dnevnu rutinu te je promijenila prehranu.

- Uglavnom, ja sam jednostavno shvatila da je teretana moj život. Tamo sam od tri do pet puta tjedno, malo u grupi, malo s privatnim trenerom. Iako mi je to mrtvo, zaključila sam da nema druge. Mislim da je tjelovježba glavna formula, nema ništa bez toga. Ako želiš ići u minus, moraš se više kretati. Ako samo jedeš slatko i ne krećeš se, piši propalo - otkrila je Anita u razgovoru za Story. Uz teretanu uvela je promjene u svoju prehranu i jedna namirnica više se ne nalazi na njezinom jelovniku tako često. - Jedem manje kruha i zaključila sam da hrana ima skroz dobar okus bez kruha. Ne volim nešto pretjerano slatko, pa mi to nikad nije bio problem. Jaja su mi glavna baza svega, puno vode, proteina i mesa. Ovako si nekad malo dam oduška, ali uglavnom pazim - rekla je Anita.

U sretnoj je vezi već neko vrijeme, ali ne otkriva puno o svom novom odabraniku tek da im je veza na daljinu jer ne žive u istom gradu. Mi se često čujemo, s obzirom da nismo u istom gradu, pa recimo porukica za dobro jutro i laku noć je "must", puno video poziva tijekom dana, uglavnom bitno mi je da znam da sam mu u mislima. A što se poklona tiče - nećemo se lagati, svi volimo poklone. Moj dečko je tradicionalan pa je to uglavnom nakit. Čekam da se odvaži, pa postane malo kreativniji. Evo, neki dan sam mu dala hint da mi je baš odličan njegov bežični usisavač i da si moram i sama nabaviti sličan - pet friendly - ispričala je Anita nedavno u jednom intervju.