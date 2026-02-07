Naši Portali
Autori: Stjepan Meleš, Karlo Koret
HRVATSKA - FRANCUSKA

UŽIVO Hrvatska traži izjednačenje, ali Francuska kontrolira igru

Ljubljana: Francuska - Hrvatska u borbi za broncu
Marko Lukunic/PIXSELL
07.02.2026. u 15:30
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
HRVATSKA
0-1
FRANCUSKA
5' Benslama
EUROPSKO PRVENSTVO, 16:00, ARENA STOŽICE, LJUBLJANA
6'

Sekulić je probao iz slobodnog udarca, ali zaustavlja to Mouhoudine

Žuti karton
6' (Žuti karton )

Nakon duge provjere samo žuti karton za hrvatskog pivota. Dojam je da smo dobro prošli

VAR - Video Assistant Referee
(VAR - Video Assistant Referee)

Benslama je dobio udarac u lice od Sekulića 

Gol
5' (Gol)

Gol Francuske nakon akcije iz slobodnog udarca. Menendez je ostao sam na desnoj strani svladao Piplicu

4'

Dva prekršaja Hrvatske u kratkom roku

4'

Perić je ukrao loptu i gurnuo za Gudasića koji puca pokraj gola. Na drugoj strani Čekol radi prvi prekršaj na ovoj utakmici

3'

Dosad tri pokušaja Francuske, ali bez opasnosti za Piplicu. Čekamo prvu priliku za Hrvatsku

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica u Stožicama

IZBORNIK HRVATSKE

– Neopisivo sam zahvalan našim igračima. Umor je sigurno velik, ali oporavit ćemo se i još jednom baciti na glavu za medalju. Ako je ikako moguće, molim navijače da nas podrže i danas. Bude li tako, sigurno ćemo zbog njih biti u prednost. Francuska je momčad o kojoj sve znamo, odigrali smo s njima utakmicu u skupini, ali i prethodno smo se često susretali. Nema tu tajni, znamo odakle nam prijeti opasnost, oni znaju u čemu smo mi najbolji. Utakmicu za treće mjesto dobit će ona momčad koja će više željeti pobjedu i čija će mentalna snaga biti jača – poručio je izbornik Marinko Mavrović.

PRIJENOS

Utakmica počinje u 16 sati u ljubljanskoj dvorani u Stožicama, prijenos je na programu RTL 2.

NAJAVA

Zavjesa na Europsko prvenstvo u futsalu spušta se danas u ljubljanskoj Areni Stožice, a za hrvatsku reprezentaciju taj posljednji dan natjecanja nosi težinu povijesti. Odabranici izbornika Marinka Mavrovića borit će se za prvu medalju na velikim natjecanjima, a sudbina je htjela da im na putu do bronce stoji protivnik s kojim je sve i počelo, Francuska. Malo je tko na početku turnira mogao predvidjeti da će upravo te dvije reprezentacije odlučivati o postolju.

