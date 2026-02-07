UŽIVO Hrvatska traži izjednačenje, ali Francuska kontrolira igru

Uništio je i Šibenik

Austrijanci su Hrvata dočekali kao spasitelja, a sad ih je doveo pred bankrot: 'Uništio nas je!'

Hrvatski sportski biznismen Željko Karajica ovih dana baš i nije popularan u Austriji, a pogotovo među navijačima nogometnog kluba Austrije iz Klagenfurta. Taj je klub, zahvaljujući lošim poslovnim odlukama Karajice, doveden na rub stečaja, a sve to nakon što je prošle godine iz prve ispao u drugu ligu. Podsjetimo, Karajica je neodgovornim poslovanjem uništio i jedan hrvatski klub, HNK Šibenik, koji je zbog dugova izbačen u 4. ligu.