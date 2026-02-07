UŽIVO Hrvatska traži izjednačenje, ali Francuska kontrolira igru

Sekulić je probao iz slobodnog udarca, ali zaustavlja to Mouhoudine
Nakon duge provjere samo žuti karton za hrvatskog pivota. Dojam je da smo dobro prošli
Benslama je dobio udarac u lice od Sekulića
Gol Francuske nakon akcije iz slobodnog udarca. Menendez je ostao sam na desnoj strani svladao Piplicu
Dva prekršaja Hrvatske u kratkom roku
Perić je ukrao loptu i gurnuo za Gudasića koji puca pokraj gola. Na drugoj strani Čekol radi prvi prekršaj na ovoj utakmici
Dosad tri pokušaja Francuske, ali bez opasnosti za Piplicu. Čekamo prvu priliku za Hrvatsku
Počela je utakmica u Stožicama
– Neopisivo sam zahvalan našim igračima. Umor je sigurno velik, ali oporavit ćemo se i još jednom baciti na glavu za medalju. Ako je ikako moguće, molim navijače da nas podrže i danas. Bude li tako, sigurno ćemo zbog njih biti u prednost. Francuska je momčad o kojoj sve znamo, odigrali smo s njima utakmicu u skupini, ali i prethodno smo se često susretali. Nema tu tajni, znamo odakle nam prijeti opasnost, oni znaju u čemu smo mi najbolji. Utakmicu za treće mjesto dobit će ona momčad koja će više željeti pobjedu i čija će mentalna snaga biti jača – poručio je izbornik Marinko Mavrović.
Utakmica počinje u 16 sati u ljubljanskoj dvorani u Stožicama, prijenos je na programu RTL 2.
Zavjesa na Europsko prvenstvo u futsalu spušta se danas u ljubljanskoj Areni Stožice, a za hrvatsku reprezentaciju taj posljednji dan natjecanja nosi težinu povijesti. Odabranici izbornika Marinka Mavrovića borit će se za prvu medalju na velikim natjecanjima, a sudbina je htjela da im na putu do bronce stoji protivnik s kojim je sve i počelo, Francuska. Malo je tko na početku turnira mogao predvidjeti da će upravo te dvije reprezentacije odlučivati o postolju.
Barcelona službeno odustala od Super lige, velikan objavio zašto se odlučio na taj potez
"FC Barcelona objavljuje kako je danas i formalno obavijestila 'European Super League Company' kao i klubove koji su bili njezinim dijelom kako se povlači iz projekta Super lige", objavila je Barcelona
Dan kad je Dinamo bio najmoćnija momčad Europe: Plavi su napravili nezapamćenu senzaciju na Otoku
Plavi su na današnji dan prije 59 godina u Glasgowu nokautirali nadolazećeg europskog prvaka Celtic, što je imalo vrlo snažan odjek na Starom kontinentu
Zastrašujuća skupina prijeti vatrenima u Ligi nacija! Pogledajte moguće protivnike
Skupina smrti za nas mogla bio izgledati ovako: Španjolska, Hrvatska, Engleska, Turska. Umjesto Engleske mogla bi nas dopasti i Srbija
Ljubičić o izjavi koja je šokirala dinamovce: Krivo je prenesena, a o Bobanu mogu reći samo najbolje
Nakon samo pola godine Dejan Ljubičić napustio je Dinamo i iz Maksimira preselio u Schalke, vodeću momčad 2. Bundeslige koju možete pratiti na kanalima Sport Kluba. U velikom intervjuu za Sportklub Ljubičić je otkrio razloge odlaska iz Dinama, govorio o odnosu s Bobanom, a objasnio je i kontroverznu izjavu koja je odjeknula među navijačima Dinama.
Kovačević: Razočaran sam što Jagušić nije u Dinamu. Htio sam da ga dovedemo, ali...
Dinamo i Rijeka u nedjelju u 17.45 sati na Rujevici igraju derbi 21. kola SuperSport HNL-a. Dinamo u tu utakmicu ulazi kao vodeća momčad prvenstva, a Rijeka pak kao momčad koja je praktički izgubila šanse za obranom naslova, jer 16 bodova manje od Dinama djeluju kao nenadoknadiva razlika.
Vujević je zanimljiv HNS-u, ali još je daleko od službenog nastupa za Hrvatsku
Razlika između slučaja Vujević i slučaja Rakitić – ogromna je. Naime, Ivan Rakitić bio je u dobi od 20 godina švicarski reprezentativac, čak i kapetan švicarske selekcije U-21, dok Vujević nema niti jedan nastup ni za jednu švicarsku vrstu
Modrić s cigaretom u ustima bacio državu na koljena i doveo je do ludila, sve je sažeto u ovoj slici
Modrićeve čudesne pothvate u Italiji detaljno prate i u Španjolskoj gdje i dalje ne mogu prežaliti što je napustio madridski Real, smatraju kako je kraljevima itekako mogao pomoći u ovoj sezoni
VIDEO Influencerica ostala u čudu kada je saznala tko je beskućnik kojem pomaže: 'Bila sam šokirana'
Život bivšeg trenera i izbornika mlađih kategorija kanadske reprezentacije krenuo je nizbrdo. Dugotrajna borba s ovisnošću o drogama potpuno je uništila njegovu karijeru, narušila zdravlje i otuđila ga od obitelji i prijatelja.
Austrijanci su Hrvata dočekali kao spasitelja, a sad ih je doveo pred bankrot: 'Uništio nas je!'
Hrvatski sportski biznismen Željko Karajica ovih dana baš i nije popularan u Austriji, a pogotovo među navijačima nogometnog kluba Austrije iz Klagenfurta. Taj je klub, zahvaljujući lošim poslovnim odlukama Karajice, doveden na rub stečaja, a sve to nakon što je prošle godine iz prve ispao u drugu ligu. Podsjetimo, Karajica je neodgovornim poslovanjem uništio i jedan hrvatski klub, HNK Šibenik, koji je zbog dugova izbačen u 4. ligu.