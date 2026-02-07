Naši Portali
NA JAHORINI

VIDEO Izašla snimka Zdravka Mamića kako ljubi ruke Ceci Ražnatović: 'Inače, ja sam vaš fan!'

Foto: Telegraf.rs TikTok screenshot
Stjepan Meleš
07.02.2026.
u 08:17

Zdravko Mamić maksimalno je uživao i opustio se na drugom od tri rasprodana koncerta Svetlane Cece Ražnatović u jednom hotelu na Jahorini, piše srpski Telegraf

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa i bivši gazda zagrebačkog Dinama, Zdravko Mamić maksimalno je uživao i opustio se na drugom od tri rasprodana koncerta Svetlane Cece Ražnatović u jednom hotelu na Jahorini, piše srpski Telegraf. Mamić je folk zvijezdi odmah prišao i poljubio joj ruku, a ona mu je uzvratila jednim komentarom.

- Inače, samo da znate, ja sam vaš fan! - rekla mu je Svetlana Ražnatović Ceca što je očito oduševilo Mamića.

Mamić se zatim okrenuo, došao do svog stola, a onda se njegovo društvo šalilo s njim zbog tog događaja, dok se Mamić nasmijao na zezanje prijatelja. Očito je Mamić jako želio doći na Cecin nastup na Jahorinu jer si je rezervirao najbolje mjesto, prvi stol ispred pozornice na kojoj se nalazila srpska pjevačica. Video možete pogledatI ispod teksta. 

Podsjetimo, Mamić se zajedno s bratom Zoranom već godinama nalazi u Bosni i Hercegovini, točnije Međugorje, te nema namjeru se vratiti u Hrvatsku gdje je presuđen zbog gospodarskog kriminala i izvlačenja novca iz zagrebačkog Dinama.

@telegrafrs Zdravko Mamić došao do bine i poljubio ruku Ceci. Ono što mu je @CECA rekla tom prilikom pamtiće ceo život #ceca #cecaraznatovic #zdravkomamic #jahorina #telegraf ♬ original sound - telegrafrs

Komentara 20

ZA
Zagi3891
08:51 07.02.2026.

Krimos Arkan,krimos Mamić,razlike nema.Tko do sad nije vidio o kakvom se čovjeku radi,fali mu pola mozga

NO
NoStress
08:54 07.02.2026.

I ovaj se nekada dičio domoljubljem.

PE
Pentagon
08:33 07.02.2026.

I arkan je ljubio cecu.

