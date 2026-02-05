Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HOĆE LI MOĆI NASTUPITI NA OI?

Javila se boksačica koju su optuživali da je muškarac: 'Želim se testirati na spol!'

Missing Headline 2025-03-19
Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
05.02.2026.
u 14:00

Alžirska boksačica Imane Khelif kaže da bi se podvrgnula testu spola ako bi joj to omogućilo natjecanje na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.

Khelif, koja je osvojila zlato u ženskoj velter kategoriji na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, od tada se suočava s kritikama zbog svoje spolne podobnosti. Godine 2023. Međunarodna boksačka asocijacija (IBA) diskvalificirala je nju i tajvansku boksačicu Lin Yu-ting sa Svjetskog prvenstva zbog navodnog neuspjeha na testovima spolne podobnosti. Međutim, Međunarodni olimpijski odbor (MOO) je dopustio Khelif da se natječe na OI u Parizu nakon što je IBA-u oduzeo nadležnost nad boksačkim turnirom na OI u Parizu.

Khelif je u srijedu u razgovoru sa CNN-om rekla da "nema što skrivati" i da će se pridržavati zahtjeva za testiranje ako ga provede MOK.

"Naravno, prihvatila bih učiniti sve što se od mene traži da bih sudjelovala na natjecanjima. Trebali bi zaštititi žene, ali moraju obratiti pozornost da, dok štite žene, ne smiju povrijediti druge žene.", rekla je 26-godišnja Khelif.

Ona se oduvijek borila u ženskim kategorijama. "Nisam transrodna. Ja sam žena", rekla je za CNN. "Želim živjeti svoj život. Molim vas, nemojte me iskorištavati u svojim političkim agendama." Američki predsjednik Donald Trump prošle je godine nazvao Khelif "muškim boksačem" nakon što je potpisao izvršnu naredbu kojom se transrodnim ženama zabranjuje natjecanje u ženskim kategorijama sporta.

Novu organizaciju, World Boxing, privremeno je priznao MOO u veljači 2025. kao međunarodnu upravnu federaciju za taj sport. World Boxing je obvezne genetske testove za sportaše kako bi se "utvrdio njihov spol pri rođenju i njihova podobnost za natjecanje".
Ključne riječi
Boks Imane Khelif

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!