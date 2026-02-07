Austrijanci su Hrvata dočekali kao spasitelja, a sad ih je doveo pred bankrot. "Uništio nas je!"

U petak ujutro nad društvom Austria Klagenfurt GmbH i udrugom SK Austria Klagenfurt otvoren je stečajni postupak. Bio je to šokantan trenutak, kako je priznao direktor Austrije Željko Karajica na dan ranije sazvanoj konferenciji za medije. "Imali smo sve pripremljeno. Upravo u trenutku kada smo htjeli objaviti da smo sve najveće probleme riješili, stiglo nam je ovo. To je nevjerojatno frustrirajuće“, poručio je Karajica pokušavši smiriti bijesne navijače kluba iz Klagenfurta.

Austria će sada uložiti žalbu i pokušati dokazati da je solventna te da raspolaže dovoljnom likvidnošću za podmirenje svih potraživanja. Karajica je uvjeren da klub neće u bankrot: "Nastavit ćemo se natjecati – kod profesionalaca, amatera i u omladinskom pogonu.“

Definitivna odluka austrijskih nogometnih i državnih tijela znat će se u srijedu, a Karajica je vrata kluba otvorio nekim investicijskim grupama koje bi ipak do srijede mogle spasiti klub.

U projekt spasa Austrije iz Klagenfurta uključen je i Matthias Dollinger. Dugogodišnji član Austrije i bivši reprezentativac ulazi u upravu te otkriva: "Ako se postupak obustavi, osnovat ćemo gospodarsko vijeće s 20 do 25 poduzeća koja će s nama ići ovim putem.“

Navijači Austrije pak žele samo jedno: "Potjerajte tog varalicu Karajicu, uništio nas je. Nije učinio ništa od obećanog, s njim smo ispali u drugu ligu"., pišu bijesni navijači.



Evo kronologije kako je Karajica doveo Austriju iz Klagenfurta na rub bankrota.

Proljeće 2025.: Počinje sportski pad. U svlačionici vlada nezadovoljstvo, plaće kasne.

Travanj 2025.: Sportski i financijski pad se nastavlja. Helmut Kaltenegger ulazi kao sponzor i dovodi novog trenera Carstena Janckera.

Travanj 2025.: Austria dobiva licencu za Bundesligu i odobrenje za 2. Bundesligu, ali uz oduzimanje tri boda zbog zakašnjele predaje konsolidiranog financijskog izvješća i neispunjenih financijskih uvjeta.

Svibanj 2025.: Austria ispada iz Bundeslige, nakon čega praktički svi igrači napuštaju klub.

Kolovoz 2025.: Bivši igrači preko sindikata igrača potražuju zaostale plaće.

Kolovoz 2025.: Hamburger Morgenpost piše da je investitor Austrije Tomislav Karajica (Željkov brat) proglasio osobni bankrot i govori o "srušenoj kući od karata“.

Rujan 2025.: Austria isplaćuje zaostale plaće igračima koji su otišli.

Listopad 2025.: Potencijalna skupina investitora (Siegfried Stieglitz, Heinz Knapp, bivši sportski direktor Matthias Imhof) željela je preuzeti klub. Prema Karajici, konkretne ponude nije bilo.

Listopad 2025.: Državno odvjetništvo istražuje Tomislava Karajicu zbog sumnje na gospodarsku prijevaru.

Studeni 2025.: Zbog neplaćene odštete za razvoj bivšeg napadača Davida Toshevskog, Fifa je klubu izrekla zabranu transfera.

Prosinac 2025.: Sindikat igrača savjetuje igračima da službeno potražuju svoja dugovanja i postave rokove.

Siječanj 2026.: Tri igrača napuštaju klub zbog neisplaćenih plaća.

6. siječnja 2026.: Istraga državnog odvjetništva u Klagenfurtu se proširuje: uz Tomislava Karajicu osumnjičen je i njegov brat Željko. Protiv kluba je podneseno više zahtjeva za stečaj, među ostalim od Austrijske zdravstvene blagajne (ÖGK) u iznosu od oko 600.000 eura. Zahtjev je podnijela i porezna uprava. Ukupno se radi o više od 1,2 milijuna eura. Rok istječe 21. siječnja.

20. siječnja 2026.: Krone piše da bi bivši sponzor Helmut Kaltenegger mogao nevoljko spasiti klub – jamstvom od 600.000 eura, uz napomenu: „... vjerojatno ćemo se pridružiti postojećim zahtjevima za stečaj.“

21. siječnja 2026.: Neposredno prije isteka roka Željko Karajica uspijeva pribaviti odnosno jamčiti visok šestoznamenkasti iznos. Sutkinja provjerava dokumentaciju.

27. siječnja 2026.: Krone izvještava o „potpunom preokretu“. Helmut Kaltenegger sada ipak želi ući u klub.

5. veljače 2026.: Austria saziva konferenciju za medije s Helmutom Kalteneggerom.

6. veljače 2026.: Otvoren je stečajni postupak nad Austrijom.

Prema svemu ovome, šanse za spasom Austrije iz Klagenfurta sve su manje, a ako i bude spašena, klubom više neće vladati hrvatski poduzetnik koji ju je odveo na rub bankrota. Njemu će veća briga biti to što mu prijeti zatvor, dokaže li mu se sumnja u gospodarski kriminal.

Austria Klagenfurt trenutačno zauzima 11. mjesto druge austrijske lige, a proljetni dio sezone trebao bi početi 20. veljače. Hoće li klub uopće dočekati nastavak prvenstva – i kakav će utjecaj ovaj slučaj imati na Karajicu i njegove projekte u hrvatskom nogometu – bit će poznato već u narednim danima. U HNK Šibeniku Karajica je i dalje službeno vlasnik, ali niti se pojavljuje na Šubićevcu niti rješava ogromne problema hrvatskog četveroligaša. Srećom, uključile su se legende kluba te čine sve kako se šibenski klub ne bi ugasio...