ŠTO MISLI MELONI?

Nevjerojatan gaf u Milanu: Svi bruje o jednoj greški koja se potkrala Amerikancima

07.02.2026.
U dokumentu je, naime, naveden “suprug” talijanske premijerke, iako je Meloni samohrana majka koja se prije tri godine razišla s ocem svog djeteta

Američko izaslanstvo potpredsjednika J. D. Vancea našlo se u neugodnoj situaciji nakon sastanka s talijanskom premijerkom Giorgijom Meloni u petak na lokaciji Zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina, kada su se u službenom popisu sudionika pojavile dvije pogreške.

U dokumentu je, naime, naveden “suprug” talijanske premijerke, iako je Meloni samohrana majka koja se prije tri godine razišla s ocem svog djeteta nakon što je on uhvaćen u neprimjerenom i seksističkom ponašanju u televizijskoj emisiji na jednoj od Berlusconijevih televizija. Uz to, u istom je popisu prezime premijerke pogrešno napisano kao “Melons”, što se pripisuje mogućoj pogrešci umjetne inteligencije, prenosi ANSA.
Giorgia Meloni J.D. Vance

SA
saudinus
08:21 07.02.2026.

Slobodan prijevod g. Lubenica

