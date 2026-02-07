Zapaljen Range Rover svećenika SPC-a u Tivtu: Ponavlja se misterij od prošle godine

Luksuzni Range Rover beogradskih registracija, koji koristi svećenik Mitropolije crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve Mijajlo Backović, zapaljen je u noći na srijedu u tivatskom naselju Učuri, oko 3:30 sati. Automobil je gotovo u potpunosti uništen, a policija još utvrđuje okolnosti i motive napada.

Riječ je o drugom takvom incidentu, početkom prošle godine ispred Backovićeve obiteljske kuće izgorio je i BMW, zbog čega se u javnosti ponovno otvaraju pitanja je li riječ o osobnim, političkim, vjerskim ili financijskim razlozima, piše Slobodna Dalmacija.

Backović je široj javnosti poznat kao izrazito politički eksponiran svećenik SPC-a, kojega dio medija opisuje kao simbol militantnog krila Crkve. U javnom prostoru gradi imidž tzv. "popa crvene beretke", a često se ističe kao zagovornik ideje "srpskog sveta" i snažnijeg političkog utjecaja SPC-a u Crnoj Gori.

Kao paroh u Tivtu, nerijetko se dovodi u vezu s veteranskim krugovima i bivšim pripadnicima padobranskih postrojbi, što dodatno učvršćuje njegov militarizirani javni nastup. Nakon smrti mitropolita Amfilohija napredovao je unutar crkvene hijerarhije te je postao blizak utjecajnim političko-crkvenim strukturama.

Procrnogorski i liberalni mediji Backovića opisuju kao jednog od ključnih promotora Vučićeva projekta "srpskog sveta" u Crnoj Gori, optužujući ga za rad na "posrbljavanju" društva i potiskivanju crnogorskog identiteta. Sudjelovao je u organiziranju prosvjeda, političkih okupljanja i izbornih aktivnosti, a prepoznatljiv je po javnim nastupima u kojima kombinira vojnu estetiku i svećeničku odoru, uz snažnu retoriku usmjerenu na mlade i izraženo divljenje Rusiji i Srbiji.

Povezuje ga se i s bratstvom srpske pravoslavne omladine "Sveti Pantelejmon", kao i s kontroverzama oko nelegalne krstionice na Miholjskoj prevlaci, što dodatno potiče percepciju SPC-a kao aktivnog političkog aktera. Iz same Mitropolije povremeno stižu poruke distanciranja od njegovih istupa, uz naglasak da Backović u takvim slučajevima djeluje kao privatna osoba, a ne kao službeni predstavnik Crkve.

Kontroverze izaziva i njegov imovinski status, korištenje luksuznih automobila poput BMW-a i Range Rovera, dok nadležne institucije zasad nisu ispitivale podrijetlo novca. Zabranjen mu je ulazak u Hrvatsku zbog ranijih izjava o Hrvatima, a pojedini mediji dovode ga u vezu i s kriminalnim miljeom, no bez sudskih presuda, obavještava Slobodna Dalmacija.

Posebne reakcije izazvale su njegove izjave u kojima negira postojanje Hrvata u Boki kotorskoj, što su osudili Ministarstvo za ljudska i manjinska prava te dio medijske scene. Zbog svega navedenog Backović je u procrnogorskim medijima često prikazan kao agresivni promotor "srpskog sveta", dok mu prosrpski mediji daju prostor kao glasnom kritičaru "zapadnih vrijednosti" i crnogorskog sekularnog modela države.