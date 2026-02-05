Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEREDI U STOŽICAMA

Slovenci pišu o skandalu u polufinalu Eura: 'Sramota, pijani hrvatski navijači prouzročili kaos'

Ljubljana: Tijekom polufinalne utakmice između Hrvatske i Španjolske na tribinama je došlo do naguravanja
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.02.2026.
u 14:40

Prema pisanju slovenskog medija Ekipa Svet24, na tribinu s navijačima, koji su navodno bili pod utjecajem alkohola, poslano je više od deset zaštitara, a u intervenciji je sudjelovala i interventa policija

Polufinale Eura u futsalu nij završilo onako kako se Hrvatska nadala, poraženi smo od Španjolske 1:2. Međutim, scene koje su se dogodile na tribinama bacile su sjenu na utakmicu. Slovenski mediji pišu o neredia na tribinama u Stožicama koji je doveo do prekida i naposlijetku intervencije policije.

Prema pisanju slovenskog medija Ekipa Svet24, na tribinu s navijačima, koji su navodno bili pod utjecajem alkohola, poslano je više od deset zaštitara, a u intervenciji je sudjelovala i interventa policija. Nekoliko navijača potjerano je iz dvorane, a utakmica je nastavljena nakon što se situacija smirila. 

Slovenski medij opisao je događaj u Areni Stožice kao sramotne scene koje su bacile sjenu na polufinalni dvoboj između mini vatrenih i furije. 

Španjolci su ušli u svoje deseto finale, a do sada su osvojili rekordnih sedam naslova, dok će Portugal igrati četvrto finale, a do sada je dva puta bio europski prvak i to na zadnja dva EURO-a (2022, 2018). Susret za treće mjesto između Hrvatske i Francuske je u subotu, 7. veljače u 16.00 sati, dok je španjolsko - portugalsko finale u 19.30 sati.

Evo kome je pripala čast nošenja hrvatske zastave na otvaranju ZOI
Ključne riječi
Slovenija Europsko prvenstvo hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni futsal

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!