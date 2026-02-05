Slovenci pišu o skandalu u polufinalu Eura: 'Sramota, pijani hrvatski navijači prouzročili kaos'

Polufinale Eura u futsalu nij završilo onako kako se Hrvatska nadala, poraženi smo od Španjolske 1:2. Međutim, scene koje su se dogodile na tribinama bacile su sjenu na utakmicu. Slovenski mediji pišu o neredia na tribinama u Stožicama koji je doveo do prekida i naposlijetku intervencije policije.

Prema pisanju slovenskog medija Ekipa Svet24, na tribinu s navijačima, koji su navodno bili pod utjecajem alkohola, poslano je više od deset zaštitara, a u intervenciji je sudjelovala i interventa policija. Nekoliko navijača potjerano je iz dvorane, a utakmica je nastavljena nakon što se situacija smirila.

Slovenski medij opisao je događaj u Areni Stožice kao sramotne scene koje su bacile sjenu na polufinalni dvoboj između mini vatrenih i furije.

Španjolci su ušli u svoje deseto finale, a do sada su osvojili rekordnih sedam naslova, dok će Portugal igrati četvrto finale, a do sada je dva puta bio europski prvak i to na zadnja dva EURO-a (2022, 2018). Susret za treće mjesto između Hrvatske i Francuske je u subotu, 7. veljače u 16.00 sati, dok je španjolsko - portugalsko finale u 19.30 sati.