Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LUDO SLAVLJE

VIDEO Užarena atmosfera u svlačionici brončanih Hrvata: Evo uz koju pjesmu slave medalju

Hrvatska futsal reprezentacija je na Europskom prvenstvu osvojila povijesnu brončanu medalju
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Karlo Koret
07.02.2026.
u 21:36

Nakon dodjele medalja, hrvatski reprezentativci će proslaviti večerom u jednom ljubljanskom restoranu

Hrvatska malonogometna reprezentacija osvojila je svoju prvu medalju s velikih natjecanja. Izabranici Marinka Mavrovića pobijedili su Francusku u utakmici za treće mjesto u ljubljanskoj Areni Stožice. Iako su hrvatski nogometaši u tri navrata imali dva pogotka prednosti, bez drame nije moglo. 

Sedam sekundi prije kraja regularnog vremena, Mouhoudine je zabio za izjednačenje 5:5 što znači da su o pobjedniku odlučivali kazneni udarci. Za Hrvatsku su sa šest metara precizni bili Jelovčić, Sekulić, Kustura, Perić, Jurlina i Vukmir, dok je za Francuze tragičar ispao Toure.

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi

Najbolji rezultat na futsalskim Eurima za Hrvatsku je dosad bilo četvrto mjesto iz 2012. kada se kontinentalna smotra održavala u Zagrebu i Splitu, bolja je u utakmici za brončanu medalju bila Italija s 3:1. Hrvatski reprezentativci su svoj uspjeh prvo proslavili u svlačionici, a snimka ludog slavlja dijeli se društvenim mrežama. 

Nakon dodjele medalja, hrvatski reprezentativci će proslaviti večerom u jednom ljubljanskom restoranu, a u Hrvatsku se vraćaju u nedjelju u 10 sati.
Ključne riječi
slavlje Europsko prvenstvo brončana medalja hrvatska futsal reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Čavoglavi
Čavoglavi
21:44 07.02.2026.

Za Hrvatsku reprezentaciju moramo organizirati i Hrvatski doček kakav su i zaslužili. Naravno Marko Perković Thompson sa svojim domoljubnim hitovima. Ako su i malonogometna reprezentacija , nemoraju im razni malograđani koji su se do jučer valjali po asfaltu i švercalii petarde , određivati tko će im pjevati.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!