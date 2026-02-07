VIDEO Užarena atmosfera u svlačionici brončanih Hrvata: Evo uz koju pjesmu slave medalju

Hrvatska malonogometna reprezentacija osvojila je svoju prvu medalju s velikih natjecanja. Izabranici Marinka Mavrovića pobijedili su Francusku u utakmici za treće mjesto u ljubljanskoj Areni Stožice. Iako su hrvatski nogometaši u tri navrata imali dva pogotka prednosti, bez drame nije moglo.
Sedam sekundi prije kraja regularnog vremena, Mouhoudine je zabio za izjednačenje 5:5 što znači da su o pobjedniku odlučivali kazneni udarci. Za Hrvatsku su sa šest metara precizni bili Jelovčić, Sekulić, Kustura, Perić, Jurlina i Vukmir, dok je za Francuze tragičar ispao Toure.Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi
Najbolji rezultat na futsalskim Eurima za Hrvatsku je dosad bilo četvrto mjesto iz 2012. kada se kontinentalna smotra održavala u Zagrebu i Splitu, bolja je u utakmici za brončanu medalju bila Italija s 3:1. Hrvatski reprezentativci su svoj uspjeh prvo proslavili u svlačionici, a snimka ludog slavlja dijeli se društvenim mrežama.
#Hrvatska slavi broncu, pridružite se! 🥉🙌🎉#FutsalEURO #Obitelj pic.twitter.com/DQLVyEVpii— HNS (@HNS_CFF) February 7, 2026
Nakon dodjele medalja, hrvatski reprezentativci će proslaviti večerom u jednom ljubljanskom restoranu, a u Hrvatsku se vraćaju u nedjelju u 10 sati.
Za Hrvatsku reprezentaciju moramo organizirati i Hrvatski doček kakav su i zaslužili. Naravno Marko Perković Thompson sa svojim domoljubnim hitovima. Ako su i malonogometna reprezentacija , nemoraju im razni malograđani koji su se do jučer valjali po asfaltu i švercalii petarde , određivati tko će im pjevati.