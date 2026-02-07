Zdravko Mamić snimljen je dok uživa na Jahorini, na jednom od tri rasprodana koncerta popularne pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, udovice ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana. Video susreta bivšeg čelnika Dinama i pjevačice objavio je portal Telegraf na TikToku.

Na snimci se vidi trenutak kada Mamić prilazi pozornici, prima Cecu za ruku i ljubi je, a ona mu na to uzvraća riječima: "Inače, samo da znate, ja sam vaš fan".

Na ovaj susret oštro je reagirao Mostov zastupnik Miro Bulj: "Mamićevo ljubljenje ruke Arkanovoj udovici je simbol jedne laži koja se godinama prodaje hrvatskom narodu. Laži da se domoljublje dokazuje samo pjesmama i riječima, dok se istovremeno krade i bježi od hrvatskog pravosuđa. Takvo 'zajedničarsko domoljublje' treba odbaciti. Niste veliki Hrvati samo time što pjevate domoljubne pjesme i busate se u 'hrvatska prsa'. Ne možeš glumiti velikog Hrvata ako si ovu zemlju potkradao. Ne možeš se zaklinjati u narod, a gledati koga ćeš prevariti. Ne možeš se kititi zastavom, a Hrvatsku tretirati kao bankomat. Domovina se voli radom, poštenjem i odgovornošću, a ne glumom. Kako kaže Sveto pismo, po plodovima ih prepoznajite"

Podsjetimo, Zdravko Mamić je bjegunac od hrvatskog pravosuđa, dok je Arkan bio vođa paravojne postrojbe odgovorne za brojne ratne zločine, a veći dio života, i prije i poslije rata, proveo je u kriminalnom miljeu.