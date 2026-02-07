Naši Portali
Hrvatska futsal reprezentacija nakon drame šesteraca došla do prve medalje u povijesti
MAMIĆ NA KONCERTU CECE

Bulj: Mamićevo ljubljenje ruke Arkanovoj udovici je simbol jedne laži koja se godinama prodaje hrvatskom narodu

07.02.2026.
u 16:42

“Takvo 'zajedničarsko domoljublje' treba odbaciti,” objavio je Miro Bulj

Zdravko Mamić snimljen je dok uživa na Jahorini, na jednom od tri rasprodana koncerta popularne pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, udovice ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana. Video susreta bivšeg čelnika Dinama i pjevačice objavio je portal Telegraf na TikToku.

Na snimci se vidi trenutak kada Mamić prilazi pozornici, prima Cecu za ruku i ljubi je, a ona mu na to uzvraća riječima: "Inače, samo da znate, ja sam vaš fan".

@telegrafrs Zdravko Mamić došao do bine i poljubio ruku Ceci. Ono što mu je @CECA rekla tom prilikom pamtiće ceo život #ceca #cecaraznatovic #zdravkomamic #jahorina #telegraf ♬ original sound - telegrafrs

Na ovaj susret oštro je reagirao Mostov zastupnik Miro Bulj: "Mamićevo ljubljenje ruke Arkanovoj udovici je simbol jedne laži koja se godinama prodaje hrvatskom narodu. Laži da se domoljublje dokazuje samo pjesmama i riječima, dok se istovremeno krade i bježi od hrvatskog pravosuđa. Takvo 'zajedničarsko domoljublje' treba odbaciti. Niste veliki Hrvati samo time što pjevate domoljubne pjesme i busate se u 'hrvatska prsa'. Ne možeš glumiti velikog Hrvata ako si ovu zemlju potkradao. Ne možeš se zaklinjati u narod, a gledati koga ćeš prevariti. Ne možeš se kititi zastavom, a Hrvatsku tretirati kao bankomat. Domovina se voli radom, poštenjem i odgovornošću, a ne glumom. Kako kaže Sveto pismo, po plodovima ih prepoznajite"

Podsjetimo, Zdravko Mamić je bjegunac od hrvatskog pravosuđa, dok je Arkan bio vođa paravojne postrojbe odgovorne za brojne ratne zločine, a veći dio života, i prije i poslije rata, proveo je u kriminalnom miljeu.

PE
Pentagon
17:42 07.02.2026.

Ljubiš ruke udovici ratnog zločinca koji je ubijao i protjerivao Hrvate, Albance, Bošnjake. Treba te oteti iz BiH i dovesti u HR da truneš u zatvoru.

AU
autotunepickice
17:49 07.02.2026.

Fuj !!!!!!!!!

Avatar Dana Dana
Dana Dana
17:22 07.02.2026.

Čemu čuđenje...?! Pa znamo da ista publika u Hrvatskoj sluša Cecu, Prijovićku i Thompsona. Popraćeno naravno busanjem u domoljubna prsa.

