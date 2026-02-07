VIDEO Delije poslale poruku Torcidi i zaprijetili osvetom: 'Zvezdini huligani se umiriti neće'

Crvena Zvezda svladala je Novi Pazar s 5:0 u 22. kolu srpskog prvenstva i zadržala bod prednosti pred prvim pratiteljem Partizane. Pogotke za novu pobjedu crveno-bijelih zabili su Owusu Douglas, Aleksandar Katai, Vasilije Kostov, Rodrigao i Jay Enem. Ipak, nakon utakmice puno se više priča o pjesmi i porukama navijača Zvezde Delija upućenim hrvatskim navijačkim skupinama Torcidi i Tornadu.

Podsjetimo, navijačke skupine nogometaša Hajduka i košarkaša Zadra putovali su jučer u Beč na utakmici ABA lige. Austrijski list Heute tada je pisao kako je 40 maskiranih huligana planiralo napad na hrvatske navijače, a prema dostupnim informacijama sumnja se na navijače Zvezde koji se žele osvetiti Torcidi za napad od prije dva tjedna u Bosni i Hercegovini.

Taj se napad zaustavio, ali čini se da Delije i dalje planiraju osvetu budući da su na utakmici s Novim Pazarom izvijesili transparent s tekstom: "Naše će sjene lutati po Beču, hodati po dvoru, plašiti gospodu".

Osim toga, zapjevali su i pjesmu "Dok se Zemlja, dok se Zemlja, oko Sunca kreće, Zvezdini se huligani umiriti neće. Zveče štange, sjekire i lanci, evo idu cigani luđaci."

07.02.2026 Delije right now with a message for Torcida and Tornado, who last night in Austria, near Vienna, turned around and returned to Croatia, and therefore did not attend the basketball game they were heading to after receiving information that Delije were waiting for them.

S druge strane, navijači Hajduka su danas na utakmici sa Slaven Belupom palili zastave i šalove Delija kao i dresove Crvene Zvezde.