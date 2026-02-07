Naši Portali
Hrvatska futsal reprezentacija nakon drame šesteraca došla do prve medalje u povijesti
SPREMA SE OSVETA

VIDEO Delije poslale poruku Torcidi i zaprijetili osvetom: 'Zvezdini huligani se umiriti neće'

UEFA Europa League - Red Star Belgrade v Celta Vigo
ZORANA JEVTIC/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
07.02.2026.
u 19:38

S druge strane, navijači Hajduka su danas na utakmici sa Slaven Belupom palili zastave i šalove Delija kao i dresove Crvene Zvezde

Crvena Zvezda svladala je Novi Pazar s 5:0 u 22. kolu srpskog prvenstva i zadržala bod prednosti pred prvim pratiteljem Partizane. Pogotke za novu pobjedu crveno-bijelih zabili su Owusu Douglas, Aleksandar Katai, Vasilije Kostov, Rodrigao i Jay Enem. Ipak, nakon utakmice puno se više priča o pjesmi i porukama navijača Zvezde Delija upućenim hrvatskim navijačkim skupinama Torcidi i Tornadu.

Podsjetimo, navijačke skupine nogometaša Hajduka i košarkaša Zadra putovali su jučer u Beč na utakmici ABA lige. Austrijski list Heute tada je pisao kako je 40 maskiranih huligana planiralo napad na hrvatske navijače, a prema dostupnim informacijama sumnja se na navijače Zvezde koji se žele osvetiti Torcidi za napad od prije dva tjedna u Bosni i Hercegovini.

Taj se napad zaustavio, ali čini se da Delije i dalje planiraju osvetu budući da su na utakmici s Novim Pazarom izvijesili transparent s tekstom: "Naše će sjene lutati po Beču, hodati po dvoru, plašiti gospodu".

Osim toga, zapjevali su i pjesmu "Dok se Zemlja, dok se Zemlja, oko Sunca kreće, Zvezdini se huligani umiriti neće. Zveče štange, sjekire i lanci, evo idu cigani luđaci."

S druge strane, navijači Hajduka su danas na utakmici sa Slaven Belupom palili zastave i šalove Delija kao i dresove Crvene Zvezde.

PE
Pentagon
19:51 07.02.2026.

Ne zaboravimo da su Delije prvo napale naše navijače u Švedskoj.

Avatar Krupe
Krupe
19:58 07.02.2026.

Hihihi Srblje kao i obično ne kuži zašto gubi ratove. Imati informaciju na vrijeme i ne ići glavom kroz zid, taktizirati i izabrati mjesto i vrijeme je 80% dobivene bitke. ...a bit će razDelije misle da je hrabro biti glup 😏 zato i jesu dobili ppčki

