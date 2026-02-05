FOTO Klizačica zadivila fanove u seksi izdanju, na Instagramu ima 5 milijuna pratitelja

Jedna od najvećih zvijezda Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini bez sumnje je nizozemska klizačica Jutta Leerdam. Ova dvadesetsedmogodišnjakinja nije samo favoritkinja za zlatnu medalju, već i prava globalna ikona čiji svaki korak prate milijuni.
Jedna od najvećih zvijezda Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini bez sumnje je nizozemska klizačica Jutta Leerdam. Ova dvadesetsedmogodišnjakinja nije samo favoritkinja za zlatnu medalju, već i prava globalna ikona čiji svaki korak prate milijuni.
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
U Italiju je stigla u velikom stilu, privatnim zrakoplovom ukrašenim nizozemskim bojama, a fanove je odmah oduševila objavama.
U Italiju je stigla u velikom stilu, privatnim zrakoplovom ukrašenim nizozemskim bojama, a fanove je odmah oduševila objavama.
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
Pozirajući ispred olimpijskih krugova u narančastoj sportskoj kombinaciji, pokazala je zavidnu formu i potvrdila zašto je smatraju jednom od najljepših sportašica današnjice
Pozirajući ispred olimpijskih krugova u narančastoj sportskoj kombinaciji, pokazala je zavidnu formu i potvrdila zašto je smatraju jednom od najljepših sportašica današnjice
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
Njezin Instagram profil, koji je nedavno premašio pet milijuna pratitelja, gori od komentara podrške uoči njezinih nastupa u disciplinama na 500 i 1000 metara.
Njezin Instagram profil, koji je nedavno premašio pet milijuna pratitelja, gori od komentara podrške uoči njezinih nastupa u disciplinama na 500 i 1000 metara.
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Iza glamuroznog života i statusa zvijezde društvenih mreža krije se priča o nevjerojatnoj posvećenosti i talentu. Jutta je sedmerostruka svjetska prvakinja koja je u karijeri osvojila sve osim onog najvažnijeg, olimpijskog zlata. Nakon srebra u Pekingu 2022. godine, Igre u Italiji vidi kao krunu karijere.
Iza glamuroznog života i statusa zvijezde društvenih mreža krije se priča o nevjerojatnoj posvećenosti i talentu. Jutta je sedmerostruka svjetska prvakinja koja je u karijeri osvojila sve osim onog najvažnijeg, olimpijskog zlata. Nakon srebra u Pekingu 2022. godine, Igre u Italiji vidi kao krunu karijere.
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
Put do Milana nije bio lak, jer je njezin nastup na 1000 metara bio upitan nakon pada na nizozemskim kvalifikacijama. Ipak, klizački savez joj je zbog vrhunskih rezultata dodijelio mjesto u timu, prepoznavši da je upravo ona najveća nada za medalju.
Put do Milana nije bio lak, jer je njezin nastup na 1000 metara bio upitan nakon pada na nizozemskim kvalifikacijama. Ipak, klizački savez joj je zbog vrhunskih rezultata dodijelio mjesto u timu, prepoznavši da je upravo ona najveća nada za medalju.
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
Svojim objavama često inspirira druge, kao u viralnom TikTok videu u kojem je poručila "curama s velikim nogama da je ovo godina da ih pokažu", slaveći snagu i atletsku građu.
Svojim objavama često inspirira druge, kao u viralnom TikTok videu u kojem je poručila "curama s velikim nogama da je ovo godina da ih pokažu", slaveći snagu i atletsku građu.
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
Njezina popularnost daleko nadilazi ledene staze, velikim dijelom i zbog veze s američkim YouTuberom i boksačem Jakeom Paulom.
Njezina popularnost daleko nadilazi ledene staze, velikim dijelom i zbog veze s američkim YouTuberom i boksačem Jakeom Paulom.
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Par se zaručio u ožujku 2025. na Svetoj Luciji, a Paul ne skriva koliko je ponosan na uspjehe svoje zaručnice, često je nazivajući "superženom"
Par se zaručio u ožujku 2025. na Svetoj Luciji, a Paul ne skriva koliko je ponosan na uspjehe svoje zaručnice, često je nazivajući "superženom"
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
Njihova veza redovito puni medijske stupce, a Jutta je postala prepoznatljivo lice i u SAD-u, prateći Jakeove mečeve iz prvog reda. Mnogi očekuju da će Paul biti njezina najveća podrška i na tribinama u Milanu.
Njihova veza redovito puni medijske stupce, a Jutta je postala prepoznatljivo lice i u SAD-u, prateći Jakeove mečeve iz prvog reda. Mnogi očekuju da će Paul biti njezina najveća podrška i na tribinama u Milanu.
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
Dok se priprema za nastupe koji je mogu upisati u povijest, Jutta Leerdam uspješno balansira između uloge vrhunske sportašice i globalne "it-djevojke".
Dok se priprema za nastupe koji je mogu upisati u povijest, Jutta Leerdam uspješno balansira između uloge vrhunske sportašice i globalne "it-djevojke".
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
Njezina priča o disciplini, samopouzdanju i glamuru inspiracija je mnogima, a nema sumnje da će oči cijelog svijeta biti uprte u ovu ledenu kraljicu dok bude jurila prema svom olimpijskom snu.
Njezina priča o disciplini, samopouzdanju i glamuru inspiracija je mnogima, a nema sumnje da će oči cijelog svijeta biti uprte u ovu ledenu kraljicu dok bude jurila prema svom olimpijskom snu.
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli

Ne propustite

1/