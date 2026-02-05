FOTO Klizačica zadivila fanove u seksi izdanju, na Instagramu ima 5 milijuna pratitelja
Jedna od najvećih zvijezda Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini bez sumnje je nizozemska klizačica Jutta Leerdam. Ova dvadesetsedmogodišnjakinja nije samo favoritkinja za zlatnu medalju, već i prava globalna ikona čiji svaki korak prate milijuni.
Iza glamuroznog života i statusa zvijezde društvenih mreža krije se priča o nevjerojatnoj posvećenosti i talentu. Jutta je sedmerostruka svjetska prvakinja koja je u karijeri osvojila sve osim onog najvažnijeg, olimpijskog zlata. Nakon srebra u Pekingu 2022. godine, Igre u Italiji vidi kao krunu karijere.
Put do Milana nije bio lak, jer je njezin nastup na 1000 metara bio upitan nakon pada na nizozemskim kvalifikacijama. Ipak, klizački savez joj je zbog vrhunskih rezultata dodijelio mjesto u timu, prepoznavši da je upravo ona najveća nada za medalju.
Njihova veza redovito puni medijske stupce, a Jutta je postala prepoznatljivo lice i u SAD-u, prateći Jakeove mečeve iz prvog reda. Mnogi očekuju da će Paul biti njezina najveća podrška i na tribinama u Milanu.