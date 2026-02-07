Naši Portali
SERIE A

Vlašić i Kulenović u zadnjim sekundama došli do boda protiv Pongračićeve Fiorentine

CALCIO - Serie A - ACF Fiorentina vs Torino FC
Fabio Fagiolini/IPA Sport / ipa-agency.net
VL
Autor
Hina
07.02.2026.
u 22:58

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić nije zbog žutih kartona nastupio za Torino

Bez pobjednika zaključen je subotnji dan u talijanskoj Serie A, u Firenci su nogometaši Fiorentine i Torina odigrali 2-2 u sklopu 24. kola.

Fiorentina je bila vrlo blizu važne pobjede jer je vodila do 94. minute kada je Maripan zabio za konačnih 2-2 i razlio tugu diljem Artemio Franchi stadiona.

Prethodno je Torino poveo golom Casadeija u 26. minuti, dok je preokret uslijedio u nekoliko minuta nastavka. Prvo je Solomon izjednačio u 51., dok je Kean u 57. minuti bio strijelac za 2-1.

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić nije zbog žutih kartona nastupio za Torino, dok je za goste do 59. minute igrao Sandro Kulenović. Cijelu utakmicu za Fiorentinu je odradio Marin Pongračić.

U dramatičnoj završnici i s igračem manje nogometaši Napolija su ipak uhvatili tri boda na gostovanju kod Genoe, slavio je aktualni prvak Serie A s 3-2. Napoli je ostao treći na ljestvici, ali je došao na bod zaostatka od drugoplasiranog Milana koji ima utakmicu manje.

Već u trećoj minuti domaćin je poveo pogotkom Malinovskog s bijele točke. Uzvrat Napolija je bio brz i žestok, gosti su postigli dva pogotka unutar samo minutu i pol. Prvo je u 20. minuti izjednačio Hojlund. Udarac McTominaya odbio je domaći vratar, ali samo na natrčalog Hojlunda koji je pogodio za izjednačenje.

Potom je u 22. minuti McTominay fantastično pucao s 25 metara i pogodio sam kut domaćih vrata za preokret. No, Napoli je svojim greškama potom upao u velike probleme. U 57. minuti grdno je pogriješio Buongiorno, poklonio je loptu Colombu koji je bio precizan za 2-2.

U 76. minuti je gostujući igrač Juan Jesus zaradio drugi žuti karton pa je Napoli do kraja susreta imao igrača manje, ali je ipak osvojio tri boda. U nadoknadi je dosuđen jedanaesterac za goste, a Hojlund je u 95. minuti nekako provukao loptu ispod domaćeg vratara za konačnih 3-2 aktualnog talijanskog prvaka.

Nedjeljne utakmice su Bologna - Parma, Lecce - Udinese, Sassuolo - Inter i Juventus - Lazio. Zadnja dva ogleda su na rasporedu u ponedjeljak, a igrat će Atalanta - Cremonese i Roma - Cagliari.

Ključne riječi
Fiorentina Marin Pongračić Sandro Kulenović Torino Nikola Vlašić

