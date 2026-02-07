Vlašić i Kulenović u zadnjim sekundama došli do boda protiv Pongračićeve Fiorentine

Bez pobjednika zaključen je subotnji dan u talijanskoj Serie A, u Firenci su nogometaši Fiorentine i Torina odigrali 2-2 u sklopu 24. kola.

Fiorentina je bila vrlo blizu važne pobjede jer je vodila do 94. minute kada je Maripan zabio za konačnih 2-2 i razlio tugu diljem Artemio Franchi stadiona.

Prethodno je Torino poveo golom Casadeija u 26. minuti, dok je preokret uslijedio u nekoliko minuta nastavka. Prvo je Solomon izjednačio u 51., dok je Kean u 57. minuti bio strijelac za 2-1.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić nije zbog žutih kartona nastupio za Torino, dok je za goste do 59. minute igrao Sandro Kulenović. Cijelu utakmicu za Fiorentinu je odradio Marin Pongračić.

U dramatičnoj završnici i s igračem manje nogometaši Napolija su ipak uhvatili tri boda na gostovanju kod Genoe, slavio je aktualni prvak Serie A s 3-2. Napoli je ostao treći na ljestvici, ali je došao na bod zaostatka od drugoplasiranog Milana koji ima utakmicu manje.

Već u trećoj minuti domaćin je poveo pogotkom Malinovskog s bijele točke. Uzvrat Napolija je bio brz i žestok, gosti su postigli dva pogotka unutar samo minutu i pol. Prvo je u 20. minuti izjednačio Hojlund. Udarac McTominaya odbio je domaći vratar, ali samo na natrčalog Hojlunda koji je pogodio za izjednačenje.

Potom je u 22. minuti McTominay fantastično pucao s 25 metara i pogodio sam kut domaćih vrata za preokret. No, Napoli je svojim greškama potom upao u velike probleme. U 57. minuti grdno je pogriješio Buongiorno, poklonio je loptu Colombu koji je bio precizan za 2-2.

U 76. minuti je gostujući igrač Juan Jesus zaradio drugi žuti karton pa je Napoli do kraja susreta imao igrača manje, ali je ipak osvojio tri boda. U nadoknadi je dosuđen jedanaesterac za goste, a Hojlund je u 95. minuti nekako provukao loptu ispod domaćeg vratara za konačnih 3-2 aktualnog talijanskog prvaka.

Nedjeljne utakmice su Bologna - Parma, Lecce - Udinese, Sassuolo - Inter i Juventus - Lazio. Zadnja dva ogleda su na rasporedu u ponedjeljak, a igrat će Atalanta - Cremonese i Roma - Cagliari.