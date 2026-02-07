Jordano zabio za pobjedu sa sirenom, Cibona se provukla u Samoboru

Bila je to večer ludih završnica u domaćem košarkaškom Prvenstvu. U posljednjim sekundama o pobjedniku se odlučivalo na Gripama, u Draženovu domu i u Samoboru.

Najinfarktniju pobjedu izborio je Split protiv Dubrave i to tricom Antonija Jordana sa zvukom sirene. Iz napada za kojeg su domaćini imali jednu sekundu. Jordano je protrčao pored blokova, primio loptu od Kučića i preko Schwarza zabio za 88:87.

- Nije uopće bio dogovor da ta lopta ide meni već Drežnjaku. Ja sam trebao samo "uviti" no Bog me pogledao. Pobjedi se ne gleda u zube no moramo biti svjesna da je ovo bila loša igra - kazao je junak utakmice.

A u posljednjem Dubravinu napadu, tricu je zabio gostujući bek John Michael Wright i činilo se da će se na Gripama dogoditi veliko iznenađenje koje bi, bez obzira na dolazak njegova oca za savjetnika, dodatno potkopalo status trenera Dina Repeše. No, ovaj puta ga je pomazila sreća baš kao što Dubravina trenera Josipa Sesara prati peh na koju temu je kazao:

- Teško je dva kola zaredom izgubiti na ovakav način. Mislim da je Schwarz učinio sve što je mogao i da Jordano nije ni vidio koš, no bacio je i ušla je. U ovoj ligi očito može svatko svakoga dobiti no ja posljednje dvije utakmice nikoga.

Naime, i u prethodnom kolu SuperSport premijer lige, Sesarova momčad izgubila je košem u posljednjoj sekundi. Tada od Dinama za koji je taj koš zabio veteran Ivan Novačić.

A spomenuti igrač bio je junak i najnovije Dinamove pobjede izborene protiv fenjeraša Šibenika (83:82). Nova je zabio 29 koševa pa tako i tricu za 81:76. Samo pet sekundi prije kraja gostujući razigravač Golson zabio je tricu za 83:82 no u posljednjih pet sekundi Šibenčani nisu uspjeli ukrasti loptu za nešto više od vrlo tijesnog poraza.

A tijesno je pobijeđen i Samobor protiv Cibone koja je 77 sekundi prije kraja imala "plus sedam" (90:83). No, onda kod cibosa dolazi do nevjerojatne dekoncentracije. Najprije Šiško odveć riskira s lob dodavanjem koje završava u rukama Samoboraca a onda Hepa "dodaje" loptu u aut. Vrhunac autodestruktivnosti cibosa bila su dva promašena bacanja kapetana Radovčića na "plus tri" pa domaćini kreću u napad za produžetak. No, Palokaj brzim prekršajem šalje Burnsa na crtu za slobodna bacanja koji sedam sekundi prije kraja namjerno promašuje drugo slobodno bacanje.

No, u tom trenutku ne događa se odbijanac već se lopta zaglavila između ploče i obruča pa je, po strelici za zapisničkim stolom, ova ničija lopta pripala Samoboru. Nakon, izvođenja ispod Cibonina koša, centar Coles pokuša je izjednačiti za produžetak ali nije uspio pa ostaje 88:90. Šteta po domaćine koji su za svoju srčanost zaslužili više od časna poraza od pomalo indolentnog favorita.

I tako se Cibona još jednom provukla, ovaj put za sedmu uzastopnu pobjedu nakon koje je trener vukova Ivan Rudež s pravom negodovao:

- Ovo je bila mentalna igra a naša izvedba nije bila dobra. Nama ova pobjeda puno znači no mi moramo igrati bolje. Nismo stabilni ni u napadu ni u obrani.

Trener Samobora Petar Babić, koji mora biti zadovoljan igrom svojeg sastava, kazao je:

- S posljednje minute odmora izašli smo tako da smo sve naopako napravili. No, kad igraš protiv Cibone onda se katkad i pogubiš. Nadam se da će nas Bog jednom nagraditi s pobjedom nad nekom od tri top momčadi. Mi sada imamo tri utakmice zaredom kod kuće, no kao što vidite liga je izjednačena i tu nema opuštanja. Mi možemo sve tri dobiti ali i sve tri zaredom izgubiti.