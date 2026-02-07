Naši Portali
KAOS U AUSTRIJI

Maskirani huligani s palicama krenuli u brutalan napad na Hrvate, otkriveno što se potom dogodilo

Stjepan Meleš
07.02.2026.
u 11:51

Incident se dogodio na autocesti A2, u blizini Traiskirchena, a brza intervencija policije spriječila je teže posljedice i incidente. Bečka policija tijekom večeri dobila je dojave o desecima vozila sa stranim registarskim oznakama koja su se kretala prema austrijskom glavnom gradu

Košarkaši Beča i Zadra odigrali su utakmicu ABA lige, a hrvatska momčad slavila je rezultatom 86:77. Međutim, umjesto o zbivanjima na parketu, Europa priča o huliganskom kaosu koji je izbio nakon završetka utakmice u austrijskoj prijestolnici. Austrijski medij Heute objavio je kako je između 50 i 60 maskiranih huligana, naoružanih drvenim palicama i čeličnim šipkama, planiralo brutalan napad na hrvatske navijače koji su se iz Beča vraćali u petak navečer.

Incident se dogodio na autocesti A2, u blizini Traiskirchena, a brza intervencija policije spriječila je teže posljedice i incidente. Bečka policija tijekom večeri dobila je dojave o desecima vozila sa stranim registarskim oznakama koja su se kretala prema austrijskom glavnom gradu.

Prema policijskom izvješću, postojala je sumnja da je cilj tih skupina bio obračun s hrvatskim navijačima koji su doputovali na utakmicu, neki smatraju da je to osveta zbog napada naših navijača na Delije u Tuzli. Od 15 do 20 automobila primijećeno je na paralelnoj cesti uz autocestu A2. Iz vozila je izašlo više desetaka osoba koje su se pokušale preko nasipa približiti hrvatskim navijačima i napasti ih. Kod njih su pronađene drvene palice i čelične šipke, koje je policija odmah zaplijenila.

Do izravnog sukoba srećom na kraju nije došlo, huligani su pobjegli u vozila prije nego što su uspjeli izazvati nerede. Tijekom policijsk intervencije pojavile su se dojave o zapaljenim automobilima, no one su se pokazale netočnima.

Tijekom policijske akcije dogodila se prometna nesreća kada se vatrogasno vozilo sudarilo s automobilom koji mu se pokušao skloniti s puta. Tom prilikom ozlijeđeno je pet osoba.

Ključne riječi
Austrija Huligani Zadar košarka Beč

