Traži dečka u olimpijskom selu: Bit će sanjkaši, a sve te čudake već poznajem. U carlingu se natječu očevi

Američka sanjkašica Sophia Kirkby u Italiju, na zimske olimpijske igre, stigla je s dva cilja: osvojiti medalju i pronaći muškarca. Sportašica iz Lake Placida, koja debitira na Igrama, odlučila je iskoristiti najveću svjetsku pozornicu za osobnu potragu. Nekoliko dana prije početka natjecanja, na svom je Instagramu objavila video iz Olimpijskog sela i proglasila se "najpoželjnijom neženjom sportskog sela". Ovim potezom službeno je započela svoju javnu potragu za ljubavlju, obećavši svojim pratiteljima jedinstven uvid "u život olimpijke koja traži ljubav tijekom Igara". Njezin plan nije samo pronaći srodnu dušu, već i stvoriti "lude priče" koje će marljivo bilježiti u svoj svjetlucavi zlatni dnevnik i dijeliti na društvenim mrežama.

- Udatim ženama, prijateljicama i kolegicama samicama, bit ću tu da žive kroz mene. Jer i ja sam znatiželjna. Kako olimpijka uopće izlazi na spojeve? - poručila je.

Njezin raspored je jasan. Natjecanje u ženskom sanjkanju u parovima, disciplini koja ove godine debitira na Olimpijskim igrama, završava 11. veljače. Dan kasnije na rasporedu je timska štafeta, nakon čega će se Kirkby u potpunosti posvetiti svojoj drugoj misiji. Krajnji cilj je pronaći pratnju za Valentinovo, 14. veljače. Ne ograničava se samo na kolege sportaše. Iako je spremna popiti cappuccino ili Aperol spritz s nekim od olimpijaca, otvoreno je izjavila da će aktivirati svoje profile na aplikacijama za upoznavanje i da je "vrlo otvorena za spojeve s navijačima". Kako je rekla, ne može biti previše izbirljiva, jer ponuda u njezinom dijelu sela nije obećavajuća.

- Bit će tu sanjkaši, a sve te čudake već poznajem, zatim bob, skeleton i mislim curling. Možda se varam, ali mislim da su to uglavnom očevi - našalila se u razgovoru za USA Today.

Prije dolaska u Cortinu, Kirkby je priznala da njezino ljubavno iskustvo kao vrhunske sportašice nije bilo glamurozno kao što je zamišljala. Muškarci su, kaže, i dalje "blesavi" u dopisivanju, često nepristojni i uglavnom usmjereni samo na jednu stvar.

- Odmah idu na stvar. Otvorena sam i za to da se brzo dođe do stvari, ali možda da prvo popijemo kavu? Želim se uvjeriti da nisi totalni čudak - objasnila je.

Mislila je da će status olimpijke biti zlatna karta koja otvara sva vrata, no stvarnost ju je brzo demantirala.

- Pomislila sam, 'O da, idem na Olimpijske igre'. Nije važno. Apsolutno ih nije briga. I dalje se ponašaju na isti način - iskreno je podijelila svoja iskustva, nadajući se da će joj Valentinovo u Italiji donijeti više sreće ili barem dobru zabavu za njezine pratitelje.

Ova simpatična kampanja podsjeća na onu ragbijašice Ilone Maher, koja je postala zvijezda društvenih mreža tijekom Ljetnih olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Maher je tada na duhovit način, u stilu reality showa "Love Island", prikazivala život u selu, a Kirkby sada koristi sličnu kombinaciju vrhunskog sporta i osobnih priča. Svojim je pratiteljima već obećala potpunu transparentnost. Najavila je da će objavljivati snimke zaslona razgovora s potencijalnim udvaračima, uz cenzurirane fotografije i imena.

- Gospodo, upozoreni ste - poručila je, dodajući kako će se obraćati svojim pratiteljicama s rečenicama poput: "U redu, dame, ovo je ono što je Kevin rekao" ili "O moj Bože, pogledajte što je Dave napisao. Tko bi ovo rekao? Zašto misli da je ovo dobra ideja?".

Više od sportašice: 'Kraljica bedževa' s teškom obiteljskom pričom

Iako je njezina potraga za ljubavlju privukla medijsku pažnju, Sophia Kirkby je puno više od lica s društvenih mreža. Izvan ledene staze, ona je talentirana keramičarka. Toliko je strastvena u svom hobiju da je dobila nadimak "Kraljica bedževa". Za Igre u Italiji ručno je izradila i oslikala tisuće keramičkih bedževa koje namjerava razmjenjivati s drugim sportašima, nastavljajući tako dugu olimpijsku tradiciju na svoj, jedinstven način. Njezina priča ima i duboku emocionalnu pozadinu. Ljubav prema zimskim sportovima naslijedila je od oca, Jamesa "Jima" Kirkbyja, koji je sedamdesetih godina bio vozač boba za američko ratno zrakoplovstvo. Upravo ju je on, kada joj je bilo osam godina, prvi put odveo na sanjkašku stazu.

Nažalost, njezin otac nije dočekao da vidi njezin olimpijski debi. Preminuo je od raka prostate u lipnju 2024. godine. Sophia mu odaje počast na svakoj utrci na dirljiv način. Na unutrašnjost svojih rukavica ispisuje citate iz njegovih posljednjih poruka, poput "Sve ide jako, jako dobro" i "Bio bih presretan kad bi uspjela ući u olimpijski tim". Ove riječi daju joj snagu dok se spušta niz ledenu stazu brzinom koja doseže i do 145 kilometara na sat, u sportu koji se smatra najbržim na Igrama.

Unatoč zabavnoj kampanji, njezini sportski ciljevi su iznimno ozbiljni. Ona i njezina partnerica Chevonne Forgan čine jedan od najboljih svjetskih parova u ženskom sanjkanju, disciplini koja prvi put u povijesti ima svoje mjesto na olimpijskom rasporedu. Sezonu 2024./25. završile su kao treće na svijetu, a već su ispisale povijest kao prva američka ženska ekipa koja je pobijedila u utrci Svjetskog kupa u Lillehammeru u studenom 2024. godine. Uz to, osvojile su bronce na svjetskim prvenstvima 2022. i 2025., kao i srebro u timskoj štafeti 2025. godine. U sanjkanju u paru, niži sportaš leži na dnu saonica, dok je viši na vrhu radi bolje aerodinamike, a obje su okrenute licem prema gore i nogama prema naprijed.

Kako bi povećala svoje šanse u ljubavnoj areni, Kirkby se oslanja na savjete iskusnijih kolegica. Otkrila je da su joj podijelile nekoliko trikova za Tinder, poput korištenja značajke "Passport Mode" koja omogućuje postavljanje lokacije bilo gdje u svijetu, te otvaranja aplikacije u neposrednoj blizini Olimpijskog sela kako bi se na ekranu pojavili profili ostalih sportaša.