BEJZBOL PALICE, ČELIČNE ŠIPKE..

Austrijska policija spriječila sačekušu maskiranih osoba za hrvatske navijače: 'Zastrašujući prizori'

Police emergency vehicle
Matthias Balk/DPA
Autor
Snježana Herek
07.02.2026.
u 14:59

List navodi da je na cesti paralelnoj s autocestom A2 - policija uočila 15 do 20 parkiranih automobila. Iz njih je izašlo više desetaka osoba, koje su preko polja kraj autoceste pokušala se popeti na nasip i doći na autocestu, kako bi očito na oku imali dolazak hrvatskih navijača

Nakon košarkaške utakmice bečkog KK Vienna i košarkaša Zadra u ABA ligi u petak navečer u Beču, suparnička navijačka skupina, na metu je uzela hrvatske navijače. Planirana je sačekuša kod izlaza Traiskirchen (okrug Baden), na austrijskoj Južnoj autocesti A2 koja vodi od Beča prema Grazu i Sloveniji i napad iz zasjede na hrvatske navijače, izvještavaju u subotu austrijski mediji.

“Zastrašujući prizori odvijali su se u petak kasno navečer na Južnoj austrijskoj autocesti A2 nedaleko Beča, piše list “Heute”, pozivajući se na policijsko izvješće:

“Pedeset do šezdeset maskiranih huligana, mnoštvo drvenih bejzbol palica, čeličnih šipki i jedan jezoviti plan: brutalno opkoliti hrvatske navijače na autocesti A2 u blizini izlaza Traiskirchen. Vidjevši policiju huligani su se pobjegli u vozila i nestali”.

List navodi da je na cesti paralelnoj s autocestom A2 - policija uočila 15 do 20 parkiranih automobila. Iz njih je izašlo više desetaka osoba, koje su preko polja kraj autoceste pokušala se popeti na nasip i doći na autocestu, kako bi očito na oku imali dolazak hrvatskih navijača. Kod sebe su imali drvene bejzbol palice i čelične šipke, koje im je policija oduzela. Maskirani huligani su potom pobjegli u svoja vozila i nestali.

Evo što austrijska televizija ORF u subotu piše o velikoj policijskoj intervenciji na autocesti A2 nedaleko Beča. ORF navodi da je tijekom košarkaške utakmice u Beču, Ravnateljstvo Pokrajinske policije Beča izvijestilo svoje kolege u pokrajini Donjoj Austriji o primitku otprilike 20 poziva zabrinutih vozača koji su putovali autocestom A2. Oni su oko 21 sat navečer prijavili da su na zaustavnoj traci na autocesti blizu Traiskirchena vidjeli “zapaljena vozila i masovne sudare”.

Odmah je pokrenuta velika policijska akcija u kojoj su zajedno sudjelovale policijske snage Donje Austrije i Beča, uključujući policijski helikopter.

Prema policijskoj istrazi, kolona automobila sa stranim registarskim oznakama parkirala je u blizini izlaza s autoceste A2 - Traiskirchen.

“Ovi putnici su zatim napustili vozila i - iz nama nepoznatih razloga - pokušali doći do autoceste A2 preko nasipa”, rekao je glasnogovornik policije Johann Baumschlager za ORF istaknuvši: “Uspjeli smo to spriječiti”.

“Maskirane osobe, vjerojatno srpska skupina, neprijateljski raspoložena prema hrvatskim košarkaškim navijačima, policija je potisnula. Pobjegli su u svoja vozila i nestali”, izvještava ORF. Uz opasku da je u petak navečer u bečkoj četvrti Favoriten igrana utakmica ABA lige između KK Vienne i KK Zadar.

Policija ORF-u nije potvrdila medijska izvješća da su osobe naoružane željeznim šipkama napale automobile jer, kako je istaknuto, nije bilo izvješća o prijavi materijalne štete niti je bilo ozlijeđenih osoba. Ono, što je glasnogovornik Baumschlager potvrdio austrijskoj televiziji je da je policija zaplijenili više od 40 palica i nekoliko šipki. To je pronađeno u blizini izlaza s autoceste Traiskirchen, gdje su automobili bili parkirani . I da je policijska akcija uzrokovala kratkotrajne poremećaje u prometu na autocesti A2.

Iz svega iznesenog, velikom akcijom policije Beča i Donje Austrije, očito je osujećena sačekuša maskiranih huligana i spriječen brutalan napad na  navijače KK Zadar, zaključuju austrijski mediji. I na kraju jedna dobra vijest, koju svakako treba spomenuti: Košarkaši Zadra na gostovanju u Beču, u petak navečer su pobijedili domaću “Viennu” rezultatom 77:86. Čestitke!

Ključne riječi
košarka Austrija Beč Zadar

