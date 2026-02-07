Naši Portali
ČETVRTINA STANOVNIŠTVA NA RUBU

Rat crvenih protiv plavih odavno je počeo, a sada prijeti da se Hrvatska nepovratno odvede u anarhiju

Autor
Hrvoje Zovko
07.02.2026.
u 11:02

Rat crvenih protiv plavih odavno je počeo, a sada prijeti da Hrvatsku nepovratno odvede u anarhiju. ‘Vanjske granice drže nas da ne pobjegnemo. Šalim se. Ne znam reći što nas spaja. Spajaju nas krediti, računi i živci’

Kao navijač hrvatske nogometne reprezentacije bio sam na onoj povijesnoj, prvoj utakmici na Maksimiru 1990. protiv SAD-a. Pratio sam reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj i na Euru u Austriji dvije godine poslije. Prije i poslije toga išao sam na kvalifikacijske utakmice, sve do prije desetak godina, otkako ih uglavnom pratim preko malih ekrana. Svi ćemo uvijek pamtiti 2018., ali meni, i mnogima iz moje generacije, uspjeh u Francuskoj, na prvom pojavljivanju na najvećoj nogometnoj smotri, imao je poseban osjećaj. Sjećam se pobjede u četvrtfinalu protiv Njemačke, nakon čega sam, kao i tisuće drugih, izašao na ulice i hodao Savskom prema centru i Trgu bana Jelačića, sretan i uživajući u sreći svih navijača koji su se spontano okupili.

Ključne riječi
Andrej Plenković gospodarstvo Doček rukometaša Tomislav Tomašević Hrvatska

Komentara 34

Pogledaj Sve
PI
pipen
11:19 07.02.2026.

Moram priznati da me je naslov prilično iznenadio. Pomislim, koja :-) moraš biti da uopće pomisliš nešto ovako, kamoli da napišeš, a onda sam vidio autora teksta. :-) :-) :-)

AL
AP_LApapa
11:18 07.02.2026.

Ne znam zašto zamjerate političarima kad i vi novinari radite to isto i to još u većoj mjeri. Prodajete robu koju tržište traži.

Avatar bjelivrabac
bjelivrabac
11:26 07.02.2026.

Plavi su dobili rat devedesetih. Crveni pokušavaju pobijediti mir. No, malo vas je malo vas je p....

