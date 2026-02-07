Rat crvenih protiv plavih odavno je počeo, a sada prijeti da se Hrvatska nepovratno odvede u anarhiju

Kao navijač hrvatske nogometne reprezentacije bio sam na onoj povijesnoj, prvoj utakmici na Maksimiru 1990. protiv SAD-a. Pratio sam reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj i na Euru u Austriji dvije godine poslije. Prije i poslije toga išao sam na kvalifikacijske utakmice, sve do prije desetak godina, otkako ih uglavnom pratim preko malih ekrana. Svi ćemo uvijek pamtiti 2018., ali meni, i mnogima iz moje generacije, uspjeh u Francuskoj, na prvom pojavljivanju na najvećoj nogometnoj smotri, imao je poseban osjećaj. Sjećam se pobjede u četvrtfinalu protiv Njemačke, nakon čega sam, kao i tisuće drugih, izašao na ulice i hodao Savskom prema centru i Trgu bana Jelačića, sretan i uživajući u sreći svih navijača koji su se spontano okupili.
Rat crvenih protiv plavih odavno je počeo, a sada prijeti da Hrvatsku nepovratno odvede u anarhiju. ‘Vanjske granice drže nas da ne pobjegnemo. Šalim se. Ne znam reći što nas spaja. Spajaju nas krediti, računi i živci’
Ne znam zašto zamjerate političarima kad i vi novinari radite to isto i to još u većoj mjeri. Prodajete robu koju tržište traži.
Plavi su dobili rat devedesetih. Crveni pokušavaju pobijediti mir. No, malo vas je malo vas je p....
Moram priznati da me je naslov prilično iznenadio. Pomislim, koja :-) moraš biti da uopće pomisliš nešto ovako, kamoli da napišeš, a onda sam vidio autora teksta. :-) :-) :-)