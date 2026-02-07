Rat crvenih protiv plavih odavno je počeo, a sada prijeti da se Hrvatska nepovratno odvede u anarhiju

Kao navijač hrvatske nogometne reprezentacije bio sam na onoj povijesnoj, prvoj utakmici na Maksimiru 1990. protiv SAD-a. Pratio sam reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj i na Euru u Austriji dvije godine poslije. Prije i poslije toga išao sam na kvalifikacijske utakmice, sve do prije desetak godina, otkako ih uglavnom pratim preko malih ekrana. Svi ćemo uvijek pamtiti 2018., ali meni, i mnogima iz moje generacije, uspjeh u Francuskoj, na prvom pojavljivanju na najvećoj nogometnoj smotri, imao je poseban osjećaj. Sjećam se pobjede u četvrtfinalu protiv Njemačke, nakon čega sam, kao i tisuće drugih, izašao na ulice i hodao Savskom prema centru i Trgu bana Jelačića, sretan i uživajući u sreći svih navijača koji su se spontano okupili.