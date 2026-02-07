Livaković: Iza mene je teška godina, imao sam puno ponuda, ali evo zašto sam izabrao Dinamo

- Sretan sam i ponosan što sam se vratio, lijepo je opet reći da sam igrač Dinama - rekao je Livaković na početku razgovora.

U svom prvom mandatu za Dinamo upisao je 293 nastupa, a sada se nada okrugloj brojci.

- Bilo bi pomalo glupo stati na 293 nastupa. Nadam se da ću ostati zdrav i doći do tih 300. To je zaista lijepa brojka u ovako velikom klubu i svaki igrač bi bio ponosan na to - kazao je Livi.

Otkrio je kako je imao i druge mogućnosti, ali odluku je donio još prošle godine.

- Bilo je dosta ponuda, posebno iz Italije, ali s vodstvom Dinama sve sam dogovorio još u studenom i nijedan drugi klub me više nije zanimao. Iza mene je teška godina, nisam uspio uhvatiti kontinuitet. Odluku sam donio iz igračkih motiva, ali i zbog emocija prema Dinamu - otkrio je Dinamov vratar koji će nositi dres s brojem 40.

Otkako je Livaković napustio klub 2023. godine, momčad se značajno promijenila.

- Dosta se toga promijenilo. Tu su Zagi, Miško, Perke, moji ekonomi... Nažalost, nema više Akija, Brune ni Rileta, sada je otišao i Kule, ali takav je nogomet. Lijepo je vidjeti ove nove dečke, željni su rada i dokazivanja.

Prisjetio se i iznenadnog odlaska u Fenerbahče, ali i osjećaja pri povratku na Maksimir.

- Oproštajna utakmica trebala je biti protiv Sparte, no rekli su mi da moram odmah ići. Što se tiče utakmice s Vukovarom, u početku nije bilo lako, ali onda mi se sve vratilo. Hvala navijačima, stajati ispod Sjevera sa sinom bio je predivan osjećaj. Svaka utakmica u Dinamu je važna, svaki se potez gleda i pritisak je velik - rekao je Livi.