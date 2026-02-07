VIDEO Otpisani vatreni vratio se u momčad, zabio drugi gol sezone pa se odmah ozlijedio

Nogometaši Real Sociedada u ovim trenucima igraju svoj susret 23. kola LaLige protiv Elchea. U trenutku pisanja teksta domaća momčad vodi s 2:1, a prvi pogodak zabio je hrvatski reprezentativac Luka Sučić u 24. minuti.

Sučić je dobio loptu na desnu nogu, pokušao pucati, ali promašio je loptu. Na sreću, ona se odbila samo do njegove jače lijeve te je iz drugog pokušaja uspio pogoditi za vodstvo svoje momčadi. Nažalost, samo pet minuta kasnije morao je napustiti travnjak zbog ozljede. Sučić je legao na travnjak, prišao mu je kapetan Oyarzabal kako bi ga utješio, ali hrvatski reprezentativac samo je odmahivao rukom. Tu situaciju možete pogledati OVDJE.

U 37. minuti, Oyarzabal je povećao vodstvo kluba iz San Sebastiana, a za Elche je smanjio bivši napadač Milana, Porta, Seville i Eintachta - Andre Silva.

Sučić je dugo bio u drugom planu u Real Sociedadu, ali promjenom trenera ponovno je našao svoje mjesto u početnoj postavi. Ovo mu je bio drugi gol sezone, ali prvi u prvenstvu budući da je ranije zabio samo u Kupu Kralja.