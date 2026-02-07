Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEMA SREĆE

VIDEO Otpisani vatreni vratio se u momčad, zabio drugi gol sezone pa se odmah ozlijedio

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
07.02.2026.
u 22:42

U 37. minuti, Oyarzabal je povećao vodstvo kluba iz San Sebastiana, a za Elche je smanjio bivši napadač Milana, Porta, Seville i Eintachta - Andre Silva

Nogometaši Real Sociedada u ovim trenucima igraju svoj susret 23. kola LaLige protiv Elchea. U trenutku pisanja teksta domaća momčad vodi s 2:1, a prvi pogodak zabio je hrvatski reprezentativac Luka Sučić u 24. minuti.

Sučić je dobio loptu na desnu nogu, pokušao pucati, ali promašio je loptu. Na sreću, ona se odbila samo do njegove jače lijeve te je iz drugog pokušaja uspio pogoditi za vodstvo svoje momčadi. Nažalost, samo pet minuta kasnije morao je napustiti travnjak zbog ozljede. Sučić je legao na travnjak, prišao mu je kapetan Oyarzabal kako bi ga utješio, ali hrvatski reprezentativac samo je odmahivao rukom. Tu situaciju možete pogledati OVDJE.

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi

U 37. minuti, Oyarzabal je povećao vodstvo kluba iz San Sebastiana, a za Elche je smanjio bivši napadač Milana, Porta, Seville i Eintachta - Andre Silva.

Sučić je dugo bio u drugom planu u Real Sociedadu, ali promjenom trenera ponovno je našao svoje mjesto u početnoj postavi. Ovo mu je bio drugi gol sezone, ali prvi u prvenstvu budući da je ranije zabio samo u Kupu Kralja.
Ključne riječi
ozljeda gol Luka Sučić Real Sociedad

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dinamo i Vukovar sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Video sadržaj
Intervju plave jedinice

Livaković: Iza mene je teška godina, imao sam puno ponuda, ali evo zašto sam izabrao Dinamo

Dominik Livaković (31) vratio se u Dinamo, a povratnički nastup upisao je već u ponedjeljak, 2. veljače, u pobjedi protiv Vukovara 3:1 na Maksimiru. Nekoliko dana nakon svog drugog debija u modrom dresu, hrvatski reprezentativni vratar dao je veliki intervju za klupsku platformu Dinamo Plus u kojem je govorio o razlozima povratka, ambicijama i planovima za budućnost.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!