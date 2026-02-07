FOTO Hrvatski reprezentativci na dodjelu medalja donijeli dres tragično preminulog suigrača

Hrvatska futsal reprezentacija osvojila je svoju prvu medalju na velikim natjecanjima zahvaljujući pobjedi rezultatom 6:5 nakon izvođenja jedanaesteraca. nakon regularnog vremena rezultat je bio 5:5, a Francuzi su do raspucavanja došli sedam sekundi prije isteka vremena golom Mouhoudinea.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Zlatnu medalju, svoju već osmu s europskih prvenstava, osvojila je Španjolska koja je u finalu bila bolja od dvostrukih branitelja naslova Portugala. Nakon finalne utakmice održana je i tradicionalna, ceremonijalna dodjela medalja, a hrvatski reprezentativci oduševili su potezom u čast bivšeg suigrača.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Na dodjelu su donije dres s brojem 2 koji je pripadao Matiji Caparu, bivšem hrvatskom reprezentativcu koji je 2018. tragično preminuo u prometnoj nesreći u dobi od 33 godine.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
