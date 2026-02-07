Možemo o razdraganom Mamiću sa Arkanovom udovicom: To su ti HDZ domoljubi!

Nakon Mostovog gradonačelnika Sinja Mire Bulja na snimke razdraganog bjegunca Zdravka Mamića na koncertu Svetlane Cece Ražnatović, udovice zločinca Arkana koje su reagiralo je i Možemo.

"Dok nas HDZ podučava o domoljublju i zajedništvu, njihov donator Zdravko Mamić ljubi ruke Arkanovoj udovici, koja je ratnog zločinca i opjevala! Prije nego je postao bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić je bio rado viđen na HDZ-ovim skupovima, pozivao je da se glasa za njih i donirao im novce. To su ti HDZ-ovi domoljubi!", napisalo je Možemo na svojim mrežama.

Miro Bulj je prethodno napisao kako je Mamićevo ljubljenje ruke Arkanovoj udovici simbol jedne laži koja se godinama prodaje hrvatskom narodu, laži da se domoljublje dokazuje samo pjesmama i riječima, dok se istovremeno krade i bježi od hrvatskog pravosuđa.

Zdravko Mamić snimljen je dok uživa na Jahorini, na jednom od tri rasprodana koncerta popularne pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, udovice ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana. Video susreta bivšeg čelnika Dinama i pjevačice objavio je portal Telegraf na TikToku.

Na snimci se vidi trenutak kada Mamić prilazi pozornici, prima Cecu za ruku i ljubi je, a ona mu na to uzvraća riječima: "Inače, samo da znate, ja sam vaš fan".