Hrvatska futsal reprezentacija nakon drame šesteraca došla do prve medalje u povijesti
Nižu se reakcije

Možemo o razdraganom Mamiću sa Arkanovom udovicom: To su ti HDZ domoljubi!

Objava Možemo
Screenshoot/Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
07.02.2026.
u 19:46

Dok nas HDZ podučava o domoljublju i zajedništvu, njihov donator Zdravko Mamić ljubi ruke Arkanovoj udovici, koja je ratnog zločinca i opjevala!

Nakon Mostovog gradonačelnika Sinja Mire Bulja na snimke razdraganog bjegunca Zdravka Mamića na koncertu Svetlane Cece Ražnatović, udovice zločinca Arkana koje su  reagiralo je i Možemo

"Dok nas HDZ podučava o domoljublju i zajedništvu, njihov donator Zdravko Mamić ljubi ruke Arkanovoj udovici, koja je ratnog zločinca i opjevala! Prije nego je postao bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić je bio rado viđen na HDZ-ovim skupovima, pozivao je da se glasa za njih i donirao im novce. To su ti HDZ-ovi domoljubi!", napisalo je Možemo na svojim mrežama. 

Miro Bulj je prethodno napisao kako je Mamićevo ljubljenje ruke Arkanovoj udovici simbol jedne laži koja se godinama prodaje hrvatskom narodu, laži da se domoljublje dokazuje samo pjesmama i riječima, dok se istovremeno krade i bježi od hrvatskog pravosuđa.

Zdravko Mamić snimljen je dok uživa na Jahorini, na jednom od tri rasprodana koncerta popularne pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, udovice ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana. Video susreta bivšeg čelnika Dinama i pjevačice objavio je portal Telegraf na TikToku.

@telegrafrs Zdravko Mamić došao do bine i poljubio ruku Ceci. Ono što mu je @CECA rekla tom prilikom pamtiće ceo život #ceca #cecaraznatovic #zdravkomamic #jahorina #telegraf ♬ original sound - telegrafrs

Na snimci se vidi trenutak kada Mamić prilazi pozornici, prima Cecu za ruku i ljubi je, a ona mu na to uzvraća riječima: "Inače, samo da znate, ja sam vaš fan".

Miro Bulj Možemo! arkan Ceca Raznatović Zdravko Mamić

Avatar mladen111
mladen111
19:51 07.02.2026.

Lijepo ste im smjestili.

LL
lijepa_li si
19:58 07.02.2026.

da. cecu arkanicu volE mamić. orginal arkana nakon što je uhapšen pustio je neki političar u zagrebu. siguran sam, družina iz možemo će sve učiniti da razotkrije tog izdajnika!

Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
19:53 07.02.2026.

Što Možemo ima protiv Cece, a nema protiv Snežane Đurišić koja peva o četnicima i srpskom Kosovu, Ane Bekute koja veliča Slobodana Miloševića i Dubijoze Kolektiv čiji članovi pokazuju tri prsta, a svima njima Tomašević odobrava koncerte, neke čak i financira? Da ne spominjemo izložbu o akademiku SANU Medakoviću na čije je otvaranje išao cijeli vrh sekte Možemo. Nemojte biti licemjerni.

