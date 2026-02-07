Poznata hrvatska novinarka, urednica i sutkinja popularnog kulinarskog showa "Tri, dva, jedan – kuhaj!", Željka Klemenčić, objavila je na svom Instagram profilu fotografiju koja je odmah privukla pažnju pratitelja. Na slici, snimljenoj iz donjeg kuta, Željka pozira u ležernom izdanju, odjevena u kožnu jaknu s krznenim ovratnikom, dok u pozadini nazire urbani grafit. Ono što je objavu učinilo posebnom jest njezin duhovit i iskren opis: "Evo, iz ove perspektive skoro nemam podočnjake." Ovim je jednostavnim, ali efektnim komentarom nasmijala mnoge i još jednom potvrdila svoj status osobe koja se ne opterećuje idealiziranom slikom na društvenim mrežama. Reakcije nisu izostale, a među komentarima se istaknuo onaj koji kratko i jasno poručuje "Lajkam", sažimajući odobravanje njezinih pratitelja.

Glamurozni svijet medija zamijenila je mirnijim životom posvećenim gastronomiji, prirodi i održivosti. Njezin Instagram profil, simboličnog naziva @zeljka_klemencic_glavom, služi kao platforma za promicanje "svjesnog" življenja. Kroz svoje projekte, poput kultnog magazina "Mrvica" i autorskih knjiga, među kojima se ističe nedavno promovirano djelo "Zelen", Klemenčić zagovara minimalizam, povratak organskom uzgoju i dublju povezanost s hranom i okolišem.

Sjećate li se Željke Klemenčić iz 'Tri, dva, jedan – kuhaj!'? Objavila je novu fotku i pokazala kako danas izgleda

Široj javnosti Željka Klemenčić postala je poznata kao stručna i smirena sutkinja u popularnom RTL-ovom natjecanju „Tri, dva, jedan – kuhaj!“, gdje je kroz više od deset sezona educirala i ocjenjivala brojne amaterske kuhare. Iako se posljednjih godina povukla iz intenzivnog televizijskog rasporeda, ostala je jedno od najcjenjenijih imena na domaćoj gastronomskoj sceni. Često gostuje kao stručnjakinja u medijima, a posebno je aktivna u održavanju radionica o prehrani, s naglaskom na zdrave navike kod djece, što je tema koju je obradila i u svojoj uspješnoj knjizi "Sretno dijete koje jede sve".