Konačno! Nakon desetljeća čekanja Zagrepčani dobili sigurniji prolaz

Nakon više desetljeća iščekivanja, stanovnici Trokuta i Savskog gaja dobili su siguran pješačko-biciklistički pothodnik ispod pruge, vrijedan oko 1.5 milijuna eura bez PDV-a, priopćili su danas iz Grada Zagreba. U nastavku Ulice Leopolda Tepeša dovršeni su radovi na izgradnji novog armiranobetonskog pothodnika ispod željezničke pruge, čime je značajno unaprijeđena sigurnost pješačkog i biciklističkog prometa. Pothodnik je dug 12.2 metra, širok 4.5 metra i visok 3 metra. U sklopu projekta izgrađena je i nova pješačko-biciklistička staza duljine 100 metara, a duž cijele trase, kao i unutar samog pothodnika, postavljena je nova javna rasvjeta.

„Realizacijom ovog projekta značajno smo unaprijedili sigurnost i kvalitetu kretanja pješaka i biciklista te trajno riješili višegodišnji problem stanovnika ovog dijela grada koji su bili prisiljeni pješačiti stotine metara do postojećeg pothodnika odnosno pružnog prijelaza. Novi pothodnik sada osigurava brzu, sigurnu i funkcionalnu poveznicu između dvaju naselja Novog Zagreba“, izjavio je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba.

Zbog postojećih prostornih uvjeta, s obzirom na to da se s jugoistočne strane željezničke pruge nalazi servisna cesta čija je razina bila približno 2.2 metra viša od razine nove pješačko-biciklističke staze, izvedeni su i radovi na spuštanju servisne ceste u duljini od oko 50 metara s obje strane pothodnika. Sredstva za izgradnju osigurana su na inicijativu Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb – zapad, uz intenzivnu suradnju s Hrvatskim željeznicama. Projekt je realiziran u sklopu kontinuiranih ulaganja Grada Zagreba u povećanje sigurnosti i kvalitete života građana u svim gradskim četvrtima.