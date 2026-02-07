VIDEO Zdravko Mamić penjao se na stol i kidao košulju na Cecinom koncertu pa 'okitio' člana benda

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić prošle večeri bio je na koncertu srpske folk pjevačice Svetlane Cece Ražnatović. Mamić je upao u euforiju pa privukao pažnju okupljenih na Jahorini, popeo se na stol dok je Ceca pevala svoj hit 'Kad bi bio ranjen', a loše nisu prošli niti članovi benda.

Mamić je očito uživao u njezinim pjesmama i nastupu, cijelo vrijeme je pjevao u glas, plesao, a kada se u jednom trernutku približio Cecinom bendu, izvadio je svežanj novčanica kojeg je stavio saksofonistu na instrument. Kako piše srpski Telegraf, Mamić je dao bunt novčanica od čak 2000 eura. Video možete pogledati OVDJE.

Mamić je bio u društvu svoje obitelji, svojih kćeri, jedna je nosila mini crnu haljinu dok je druga, trudnica, na sebi imala crvenu 3d haljinu, navodi isti izvor. Isto tako, u jednom trenutku, kad je počela pjesma 'Kad bi bio ranjen', Zdravko Mamić se totalno opustio, popeo se na stol, pokidao dugmiće na košulji, pa je podigao, video pogledajte OVDJE.

Bivši gazda Dinama dosta često dospije u javnost, a njegove izjave dijele se na društvenim mrežama. Isto tako, dobro raspoloženi Mamić u jednom trenutku je prišao Ceci te joj ljubio ruke, nakon čega je ona rekla da je njegov fan.