Tko je danas ukrao pažnju na špici? Pogledajte tko je od poznatih viđen u centru grada

Zagrebačka špica je i danas bila savršena kulisa za gradske priče i spontane susrete
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Igor Šeregi, redatelj filma "Svadba" koji ruši sve rekorde gledanosti, prošetao se centrom grada.
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Među viđenima bila je i Polina iz showa Gospodin Savršeni, koja je izazvala zanimanje okupljenih
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Bivši hrvatski ministar gospodarstva i poduzetnik Davor Štern u casual izdanju prošetao je gradom.
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Miro Čabraja snimljen je dok je snimao svoju emisiju "Špica" u kojoj su mu gosti poznati Hrvati. 
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
