Slavna Hrvatica zasjala na modnoj pisti u Milanu, pogledajte tko joj je pravio društvo

U srcu talijanske modne prijestolnice održana je modna revija na kojoj su predstavnici država sudionica na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama nosili modne kombinacije predviđene za svečanost otvaranja Igara.ž

Za ovu su prigodu u ulogu manekena uskočili zlatna olimpijka Barbara Đinović (ex-Matić) i bivši vaterpolist Vitomir Padovan koji se rado prisjeća dana igranja u talijanskoj ligi.

Dok se pozornost svijeta okreće Italiji i novom poglavlju povijesti Zimskih olimpijskih igara, Međunarodni olimpijski odbor (MOO) organizirao je Olympic Winter Games Fashion Showcase u prekrasnom zimskom ambijentu Clubhousea 26 u srcu talijanske modne prijestolnice.

Na reviji su predstavljene modne kombinacije nacionalnih olimpijskih odbora, a hrvatski outfit za svečano otvaranje kreirao je sportski brend 4F, dugogodišnji sponzor naših olimpijaca.

Sjajno raspoloženi Barbara Đinović i Vitomir Padovan u outfitu dominantne crvene boje izmamili su veliki pljesak, a interes za njih nije jenjavao niti nakon revije pa su odradili i kratke intervjue.

Barbara je istaknula kako joj je zadovoljstvo i na ovaj način dati potporu hrvatskim sportašima koji nastupaju na Igrama, ustvrdivši da i unatoč pretrpanosti obvezama posljednjih mjeseci, nađe vremena podržati kolege iz drugih sportova.

Samo nekoliko dana nakon uspješnog predstavljanja zimske olimpijske kolekcije 4F u Zagrebu, kimono je ponovno zamijenila skijaškim odijelom.

No u njemu se osjećala prirodno i opušteno, što je razumljivo s obzirom na to da je sve češće viđamo kako „boarda” na stazama svjetskih skijališta.

Vito je pak govorio na talijanskom jeziku, usavršenom još iz vremena kada je igrao za talijanske klubove Triestinu, Bresciu i Como. Pohvalio je dizajn, udobnost i toplinu ovogodišnje zimske olimpijske opreme.

Nekoć iznimno uspješni vaterpolist zavidne međunarodne karijere, poznat je po svojoj samozatajnosti, no nakon ove revije sa smješkom je obećao da će, iako pod pritiskom, razmisliti o otvaranju društvenih mreža.

Dok se 2900 sportaša iz oko 90 država priprema ostvariti svoje olimpijske snove u Milanu i Cortini 2026., na spomenutoj pozornici predstavljeno je novo poglavlje olimpijskog zimskog stila.

Revija je istaknula inovacije u sportskoj opremi i modne trenutke koje će sportaši nositi na borilištima i izvan njih.

Na reviji je predstavljena i posebna, jednokratna kolekcija od 26 modnih kreacija inspiriranih zimskim sportovima, koju su osmislili studenti prestižne Accademie di Brera, jedne od najuglednijih umjetničkih akademija u Europi. Time je istaknuta nova generacija kreativnih talenata i njihova povezanost s olimpijskim vrijednostima.

Nakon revije predstavljena je olimpijska kolekciju MOO-a koja fanovima olimpijskih igara nudi bezvremenski stil za svakodnevno nošenje, s kultnim olimpijskim krugovima, dizajnerskim elementima koji odražavaju duh olimpijskih igara te usklađenošću s prepoznatljivom paletom boja i obilježjima olimpijskog brenda.

ZOI Milano Cortina 2026 započinju 6. veljače, a ulaznice za Igre, dostupne su putem službenih prodajnih kanala.

Ljubitelji sporta diljem svijeta moći će doživjeti vrhunski sportski spektakl i jedinstvenu ljepotu, toplinu i gostoljubivost domaćina putem ulaznica i službenih olimpijskih prijenosa