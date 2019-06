Sjećate li se polugole plavuše s finala Lige prvaka? Objavila je video: Opet sam to učinila!

Kinsey Wolanski bila je zvijezda finala ovogodišnje Lige prvaka kada je utrčala na teren u crnom kupaćem kostimu te prekinula utakmicu.

Poslije toga je uhićena, izlazak iz pritvora je proslavila u McDonaldsu, a njen Instagram profil je hakiran nakon što je u manje od 24 sata dobila više od dva milijuna pratitelja.

Brzo se otkrilo kako se radi o partnerici YouTube senzacije Vitalija Zdorovetckog koji je bio i u Hrvatskoj te je tada skakao po automobilu u kojem se vozio Ivo Sanader.

Sue je bila glavna tema medija nakon finala, ali se u posljednje vrijeme prestalo s pojedinostima iz njenog života. Ipak, Kinsey zna kako privući pažnju medija, a to je sada učinila objavom na svom Twitter profilu gdje je objavila montirani videozapis.

I did it again folks 😈😈😈 pic.twitter.com/ksNi9kKrm0