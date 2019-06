Oglasio se dečko plavuše koja je polugola utrčala na travnjak, ima i poruku za nju

Kinsey Wolanski, djevojka koja je prekinula utakmicu finala Lige prvaka između Liverpoola i Tottenhama te postala internet senzacija, u vezi je s YouTube zvijezdom Vitalijem Zdoroveckim.

Vitalij ima zabranu ulaska na stadione jer je već upadao na terene (SP 2014. godine), ali se putem Twittera pohvalio kako se uspio 'ušuljati' na stadion nakon što se maskirao.

Since I’m banned from every stadium, I had to come see my beautiful girlfriends booty streaking champions league finals in disguise 😈 #VitalyUncensored pic.twitter.com/qUSFxhmbLJ