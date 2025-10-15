Naši Portali
SIX KINGS SLAM

Sinner preko Tsitsipasa stigao do polufinala: Čeka ga Đoković

China Open
TINGSHU WANG/REUTERS
VL
Autor
Hina
15.10.2025.
u 22:13

Španjolac Carlos Alcaraz i Srbin Novak Đoković imali su direktan plasman u polufinale

Nakon Amerikanca Taylora Fritza i Talijan Jannik Sinner se plasirao u polufinale Six Kings Slama, teniske ekshibicije u saudijskom Riyadhu.

U srijedu je u Riyadhu počelo drugo izdanje "Six Kings Slama", teniske ekshibicije nagradnog fonda od 13.5 milijuna dolara, pri čemu će svaki od šest sudionika dobiti 1.5 milijuna dolara, a pobjednik još 4.5 milijuna eura.

U prvom četvrtfinalu je Amerikanac Taylor Fritz porazio Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-3, 6-4, dok je Talijan Jannik Sinner pobijedio Grka Stefanosa Tsitsipasa 6-2, 6-3.

Španjolac Carlos Alcaraz i Srbin Novak Đoković imali su direktan plasman u polufinale.

Alcaraz će u polufinalu igrati protiv Fritza, dok će u drugom polufinalu snage odmjeriti Đoković i Sinner.

U lanjskom, premijernom izdanju Six Kings Slama slavio je Sinner pobijedivši u finalu Alcaraza, dok je u susretu za treće mjesto Đoković bio bolji od Španjolca Rafaela Nadala.

