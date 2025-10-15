Fritz svladao Zvereva i približio se bogatoj nagradi rezerviranoj za pobjednika ekshibicije

Američki tenisač Taylor Fritz plasirao se u polufinale Six Kings Slama, teniske ekshibicije u saudijskom Riyadhu porazivši Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-3, 6-4.

U srijedu je u Riyadhu počelo drugo izdanje "Six King Slama", teniske ekshibicije koju predvode Španjolac Carlos Alcaraz i Talijan Jannik Sinner, prvi i drugi tenisač svijet.

Na turniru nastupaju i Nijemac Alexander Zverev (ATP 3), Amerikanac Taylor Fritz (ATP 4), Srbin Novak Đoković (ATP 5), te Grk Stefanos Tsitsipas (ATP 24) koji je uskočio nakon što je otpao Amerikanac Jack Draper.

Nagradni fond turnira je 13.5 milijuna dolara, svaki od sudionika dobit će 1.5 milijuna dolara, a pobjednik još 4.5 milijuna eura.

Alcaraz i Đoković imaju direktan plasman u polufinale, a u prvom četvrtfinalu Fritz je pobijedio Zvereva. Fritza sada čeka Alcaraz, dok će Đoković igrati protiv pobjednika susreta između Sinnera i Tsitsipasa.

U lanjskom, premijernom izdanju Six Kings Slama slavio je Sinner pobijedivši u finalu Alcaraza, dok je u susretu za treće mjesto Đoković bio bolji od Španjolca Rafaela Nadala.