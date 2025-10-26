Sergej Jakirović napisao pismo navijačici kojoj umire otac, potezom je dirnuo cijelu naciju

U svijetu modernog nogometa, gdje se sve vrti oko rezultata, transfera i pritiska, ponekad jedna ljudska gesta odjekne snažnije od bilo koje pobjede. Upravo to se dogodilo u Engleskoj, a u središtu priče našao se hrvatski trener Sergej Jakirović. Sve je počelo emotivnom objavom navijačice Hull Cityja, Sophie, koja je na društvenim mrežama podijelila svoju obiteljsku priču. Njezin otac, koji ju je kao sedmogodišnju djevojčicu prvi put odveo na utakmicu "Tigrova" i usadio joj ljubav prema klubu, sada vodi najtežu bitku. S dijagnozom raka i Alzheimerove bolesti, preostala su mu, prema prognozama liječnika, još samo tri mjeseca života. "Kada bih imala jednu želju, odvela bih te na još jednu utakmicu kako bismo je pogledali kao u dobra stara vremena. Umjesto toga, nosim te u džepu. Ne možeš osobno biti na stadionu, ali sa mnom si, i dalje gledaš", napisala je Sophie uz zajedničku fotografiju, dirnuvši mnoge.

Njezina poruka nije promakla ljudima u klubu. Nekoliko dana kasnije, Sophie je bila na svom mjestu na MKM stadionu, prateći utakmicu 12. kola Championshipa protiv Charltona. U jednom trenutku prišao joj je službenik kluba. "Prvo sam mislila da sam u nevolji", napisala je kasnije. Upitao ju je: "Jesi li ti Sophie?", a kada je potvrdno odgovorila, uručio joj je kuvertu uz jednostavne riječi: "Ovo je za tebe od trenera." Iznenađena navijačica nije ni slutila što se nalazi unutra – poruka koja će je ganuti do suza i pokazati da njen klub nije samo institucija, već i obitelj koja brine o svojima. Taj trenutak, usred buke stadiona, postao je intiman i nezaboravan podsjetnik na snagu zajedništva.

After posting a photo of my dad & I a few days ago, a letter was delivered to me in my seat at City today. At first I thought I was in trouble - "Are you Sophie?" .. "As this is for you from the manager".



Brought tears to my eyes. A really lovely gesture by @HullCity

U kuverti se nalazilo kratko, ali iznimno snažno pismo koje je osobno napisao i potpisao menadžer kluba, Sergej Jakirović. Njegove riječi bile su izravne, tople i pune suosjećanja, upravo ono što je Sophie u tom trenutku trebalo. "Sophie, jako nam je žao zbog vašeg oca. Život zna biti vrlo okrutan. Mislimo na vas, vašeg oca i vašu obitelj u ovim teškim vremenima. Svi u klubu smo uz vas", stajalo je u pismu. Bivši trener Dinama i Rijeke nastavio je porukom koja je savršeno sažela duh nogometne pripadnosti: "Hvala vam na vašoj podršci, mi smo tu da sad podržimo vas. Prisjećajte se lijepih trenutaka s ocem i zajedničkih uspomena s utakmica Tigersa. Kad god ćete nas gledati, vaš otac će biti uz vas. Sergej."

Dirnuta gestom, Sophie je fotografirala pismo i podijelila ga na društvenim mrežama uz komentar: "Rasplakala sam se." Njena objava munjevito se proširila, a Jakirovićev potez postao je viralni hit o kojem su pisali brojni engleski mediji. Reakcije su stizale sa svih strana, a navijači Hulla, ali i suparničkih klubova, bili su jednoglasni u pohvalama za hrvatskog trenera i klub, ističući kako je ovim činom pokazao da nogomet ima dušu. Gesta je nadišla klupske boje i podsjetila sve da su empatija i ljudskost vrline koje se cijene više od bilo kojeg sportskog uspjeha.

These last few months have been incredibly tough. Life currently feels blurry & everything sounds like white noise.



A short story, to my dad, about my dad, about football & the impact 90 minutes of football made.



Football & Hull City will always be 'our' thing.

Sergej Jakirović preuzeo je Hull City u srpnju ove godine nakon epizoda u Zrinjskom, Rijeci i Dinamu. Iako je momčad u utakmici protiv Charltona ispustila pobjedu primivši gol za 1:1 u sudačkoj nadoknadi, taj rezultat pao je u drugi plan. Jakirović je ovom gestom osvojio nešto puno vrjednije – bezrezervno poštovanje i naklonost navijača. Pokazao je da vođenje kluba nije samo postavljanje taktike i ostvarivanje rezultata, već i razumijevanje zajednice čiji je klub srce. U danu kada njegova momčad nije upisala tri boda, njihov je trener ostvario najveću pobjedu, onu u utakmici ljudskosti.