Saul: Hrvatska će biti težak protivnik, ima sjajnu veznu liniju

Vezni nogometaš španjolske reprezentacije Saul Niguez smatra kako njegovoj momčadi neće biti lako pobijediti Hrvatsku, zbog njezine jake sredine terena predvođene Lukom Modrićem i Ivanom Rakitićem.

"Svi poznajemo Rakitića i Modrića, svoju kvalitetu pokazuju i klubovima. Hrvatska ima odličnu sredinu terena te će biti protivnik kojeg će biti jako teško pobijediti", rekao je 23-godišnji Saul na konferenciji za medije u Elcheu, gdje će u utorak igrati protiv Hrvatske svoju drugu utakmicu u UEFA Ligi nacija, dok će hrvatskoj reprezentaciji to biti debitantski nastup u novoformiranom natjecanju.

"Moramo se usredotočiti na svoj kolektivni rad. Kad igramo dobro, možemo svakoga pobijediti“, dodao je igrač madridskog Atletica, koji je u subotu u Londonu postigao gol za izjednačenje protiv Engleske koju Španjolci pobijedili sa 2-1 u prvoj utakmici grupe 4 prvog jakosnog razreda Lige nacija.

"Odigrali smo dobru utakmicu protiv Engleske, ali moramo ostati čvrsto na zemlji. Ja nisam fundamentalan za reprezentaciju, dosad sam odigrao samo jedanaest utakmica. Osjećam se važnim u ulozi koju sam sada dobio, no moja igra dosad je imala pravu težinu samo u Atleticu“, napomenuo je Saul.

Ljetos je Svjetsko prvenstvo u Rusiji odgledao s klupe za pričuve. No, novi izbornik Luis Enrique uvrstio ga je u udarnu postavu u svojoj prvoj utakmici.

"Nije vrijeme za pričanje o prošlosti, niti je to sada važno. Puno sam razmišljao o svemu što se dogodilo ljetos, no unatoč tome što nisam igrao bilo je to za mene posebno iskustvo. Bilo je to moje prvo svjetsko prvenstvo“, rekao je Saul Niguez za kojega će utakmica u Elcheu imati posebno značenje jer je rođen ondje, a već s trianest godina u Madridu počeo igrati u Atleticovoj nogometnoj akademiji.

"Igram doma, puno me je ljudi tražilo ulaznice. Ondje će biti moja obitelj i moji prijatelji. Bit će to posebna noć za mene", napomenuo je.

Španjolska je posljednji put na tamošnjem stadionu Martinez Valero igrala 2008. u prijateljskoj utakmici protiv Italije koju je bila pobijedila s 1-0. Ranije je odigrala još četiri utakmice u kojima je također slavila.