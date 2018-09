Ramosove riječi Modrića će dirnuti do suza, a Ronalda bi mogle razljutiti!

U utorak navečer hrvatska nogometna reprezentacija prvi će put zaigrati u Ligi nacija, a prvi protivnik bit će nam Španjolska. U tom trenutku na suprotnik stranama stajat će neki igrači koji su inače klupski suigrači, a među njima su i Sergio Ramos i Luka Modrić.

Branič Španjolske i Real Madrida uoči tog susreta biranim riječima govorio je našem kapetanu kojeg će tako snažne riječi hvale zasigurno dirnuti.

>>Pogledajte Modrićevu poruku Yuriju Cortezu

[video: 26571 / Luka Modrić]

- Vidjet ćemo tko će osvojiti nagradu za najboljeg igrača svijeta. U momčadi imam nekoliko igrača na koje sam ponosan, a jedan od njih je Luka Modrić, započeo je Ramos pa onda nastavio:

- On je moj veliki prijatelj i veliki igrač. Postoji samo nekoliko igrača za koje mogu reći da bi me njihovo osvajanje nagrade razveselilo kao da sam ju ja dobio, a upravo je on jedan od njih.

Ramos je zatim izrekao jednu rečenicu koja je mnogima izgledala kao da je bocnuo Ronalda...

- Možda je neki igrač marketinški isplativiji, možda je njegovo ime zvučnije, ali po meni nagradu zaslužuje Modrić!

Mislite li na Ronalda?

- Ne, nisam mislio na nikoga određenoga, diplomatski je odgovorio jedan od najboljih braniča svijeta.

Nakon što je Modrić osvojio nagradu za najboljeg igrača Europe, Ronaldov agent Jorge Mendes odluku je nazvao smiješnom...

- Ne bih to baš previše komentirao, svatko ima pravo na svoje mišljenje. Laskanje i kritiziranje sastavni su dio našeg posla. A ako se mene pita, Modrić je itekako zaslužio dobiti nagradu za najboljeg igrača svijeta, zaključio je Ramos.

>>Pogledajte večernji pressing s Davorom Šukerom