Sandra Perković je odlučna: Vrijeme je da to promijenimo

Najbolji europski atletičari i atletičarke ovog će se vikenda natjecati u Kupu nacija. Hrvatska je domaćin Druge lige u Varaždinu, a cilj je ostati. No nova pravila baš nam i ne idu na ruku. Naime, od 12 reprezentacija čak ih pet ispada u Treću ligu. Pobjednik će se plasirati u Prvu ligu, a sigurne u opstanak samo su reprezentacije koje će se plasirati od drugog do šestog mjesta. Hrvatska je samo jednom bila u Prvoj ligi. Bilo je to 2011. u Izmiru. No “plesali” smo samo jedno ljeto. Osvojili smo skromno, posljednje 12. mjesto. Inače, Prvu ligu smo izborili godinu dana ranije u Beogradu kada smo u ukupnom redoslijedu bili drugi. Od 2013. do danas uglavnom smo u Drugoj ligi europske atletike osvajali između četvrtog i sedmog mjesta što je uvijek bilo dovoljno za ostanak.

U Varaždinu ćemo nastupiti s trenutačno najboljim što imamo. Bili bismo vjerojatno jači da su zdravi Stipe Žunić i Blanka Vlašić, odnosno da Andrea Ivančević nije uzela stanku od natjecanja. Naši najjači aduti su dvije olimpijske pobjednice, Sandra Perković u bacanju diska i Sara Kolak u bacanju koplja. Njih dvije ujedno su i velike zvijezde Druge lige. Zanimljivo je da Sandra trenutačno nema najbolji hitac u Europi. Ta čast za sada pripada Njemici Claudiji Viti koja ove sezone ima hitac 66,64 metra, dok je Sandra na drugom mjestu s hicem 64,77 metara.

Veteranka Sandra

– Vrijeme da se to promijeni. Vrijeme je za onu staru Sandru Perković. Nastupom u Varaždinu kreće drugi dio sezone koji jednostavno mora biti bolji od uvoda – istaknula je Sandra.

Posljednji put u Varaždinu je nastupila 2012. godine, na Kupu Hrvatske. Naravno, bila je prva, i to s jako dobrim hicem – 67,64 metara. Taj rezultat danas bi bio rekord svih europskih liga.

U Hrvatskoj uglavnom nastupam samo na zagrebačkom mitingu. No u Varaždinu ću imati i poseban zadatak. Kao kapetanica osigurati ostanak u ligi – rekla je Sandra.

Sandra je ujedno naša atletičarka s najviše nastupa u ovom natjecanju. Nastupila je pet puta, četiri puta pobijedila i jednom bila treća. Inače, najviše nastupa, čak 11 ima Bugarka Ivet Lalova koja će trčati u Varaždinu. Njezin skor je devet pobjeda i dva druga mjesta. U Varaždinu ćemo vidjeti i drugu s te liste – Cipranku Elenu Artyamatu koja će trčati na 400 metara. Elena iza sebe ima 10 nastupa (pet pobjeda i pet drugih mjesta).

I dok pobjeda Sandre Perković ne bi trebala doći pod upitnik, Sara Kolak imat će dobru konkurenciju u bacanju koplja. Sara trenutačno ima šesti rezultat na europskoj rang listi (64,45), a imat će itekako opasnu suparnicu u Slovenki Mateji Ratej (deveta na rang listi). Sreća je što za Letoniju ne bacaju Lina Muze (četvrta na europskoj rang-listi) i Madara Palameika (11.) te Estonka Liina Laasma (13.).

Kada bismo uspoređivali sadašnje europske rang liste, onda među prvih dvadeset rezultata najviše svojih atletičara ima Slovenija – sedam, potom slijede Hrvatska (pet), Cipar (četiri), Bugarska (tri) i Letonija (tri). Među prvih dvadeset nijednog predstavnika nemaju Danska, Malta i Gruzija. Ako ćemo gledati najbolje rangirane, onda ćemo u Varaždinu gledati samo jednog atletičara koji je trenutačno broj jedan u Europi. Riječ je estonskom bacaču koplja Magnusu Kirtu koji je ove sezone bacio 90,61 metara što je ujedno i nacionalni rekord. Osim Sandre Perković, druge rezultate sezone u Europi imaju još austrijski bacač diska Lukas Weisshaidinger, bacač kugle iz Luksemburga, Bob Bertemes te Slovenka Maruša Mišmaš koja trči 3000 metara zapreke. Od hrvatskih atletičara i atletičarki među prvih dvadeset su Sandra (druga), Sara (šesta), Ana Šimić u visu (13.), Filip Mihaljević u bacanju kugle (4.) i Sanjin Šimić u dalju (20.).

Zvijezde dolaze u Varaždin

Uz Sandru i Saru velike zvijezde u Varaždinu su svakako Bugarka Ivet Lalova, europska prvakinja 2012. na 100 metara te još dvaput srebrna na europskim prvenstvima u istoj disciplini. Tu je još jedna Bugarka, visašica Mirela Demireva, srebrna s Igara u Riju te dvaput srebrna na europskim prvenstvima, 2016. i 2018. godine. Magnus Kirt je brončani s lanjskog Europskog prvenstva. Zvijezda je i Kenijka Lonah Chemtai koja sada trči za Izrael. U Varaždinu će trčati 5000 metara, a inače je aktualna europska prvakinja na 10.000 metara. Mogla je i do medalje na 5000 m, ali počela je slaviti srebrnu medalju krug prije kraja trke. Nije znala da ima još cijeli krug. Valjda u Varaždinu neće napraviti istu pogrešku.