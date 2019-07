Sa Španjolcima za finale:Taj susret znači nam sve!

Neočekivanu dramu gledali smo u četvrtfinalnoj utakmici između Hrvatske i Njemačke na Svjetskom vaterpolskom prvenstvu u južnokorejskom gradu Gwangjuu.

Naši igrači su u susret ušli s previše nervoze, valjda zato što s tom utakmicom počinje tzv. nokaut-faza i nikako se nisu mogli rezultatski odlijepiti.

Nijemci su poveli s 2:1 i nakon toga više nikad nisu bili u vodstvu, ali uspjeli su poravnavati na 3:3, pa čak i na 7:7 (Ćuk), a četiri minute prije kraja još uvijek su bili na samo pogodak zaostatka (8:9). Ipak na kraju je, kad su već svi ostali u našem sastavu bili nervozni, presudila mirna ruka igrača koji su još u Melbourneu 2007. osvojili svjetsko zlato – Bušlje i Jokovića.

Stres protiv Nijemaca

Konačan rezultat 10:8 postavio je također iskusni Vrlić lijepim pogotkom iz napada s igračem više. A činilo se da je sve gotovo kad nas je Joković u 19. minuti pogotkom iz peterca doveo u vodstvo sa 7:3...

– Jedino čime u ovoj utakmici možemo biti zadovoljni je prolazak u polufinale. Sve ostalo bilo je loše, nije funkcioniralo apsolutno ništa od onoga što smo dogovorili. Pogotovo napad s igračem više. Možda možemo naći razloge u previše slobodnog vremena. S druge strane, Nijemci su pokazali želju i agresivnost. Srećom, naša prisebnost na kraju utakmice donijela nam je tu pobjedu. Možda nam ovo može biti upozorenje da nikoga ne smijemo olako shvaćati i da ne možemo očekivati pobjedu, posebno ne laganu, ako ne uđemo sto posto u utakmicu – mudro je zaključio trostruki strijelac Maro Joković, a nadovezao se izbornik Tucak:

- Sad ne mogu reći jesmo li igrali dobro ili loše, ali nismo igrali onako kako možemo.

Nestalo je u srazu s Nijemcima one lepršavosti koja nas je krasila u utakmicama u skupini, igrali smo u grču, teškom mukom, s puno pogrešaka, posebno u napadu, a ni vratar Bijač nije imao svoj dan. Obranio je sedam udaraca, manje od polovice onih koji su prijetili njegovim vratima, a nekoliko pogodaka primio je i s poveće udaljenosti. Kroz uši, zapravo ispod ruke.

– Normalno je da smo u utakmicu ušli nervozno, ona je puno donosila, a u slučaju poraza praktično smo mogli kući. Očekivali smo ovakvu utakmicu, ali ona je ipak bila još teža. Jednostavno nam u pojedinim trenucima gotovo ništa nije polazilo za rukom. No, možda je i bolje da smo sad odigrali jednu takvu utakmicu, nego da smo sve odradili bez većih problema. Sa Španjolcima može biti samo teže – napomenuo je Hrvoje Benić, branič sjajnog udarca, baš kao i Bušlje.

U polufinalu nas, osmom u nizu (još od Montreala 2005.), dakle, u četvrtak u 10 sati po hrvatskom vremenu očekuje Španjolska. Koja je u utakmici prije naše u potpunosti nadigrala Srbiju (istina, ponešto oslabljenu), pobijedivši je s 12:9. No, vidjelo se da Španjolci imaju kvalitetu, znanje, ali i disciplinu i bit će zasigurno težak suparnik našima u borbi za finale SP-a koje ujedno donosi i vizu za Olimpijske igre u Tokiju sljedeće godine.

– To je utakmica koja nama znači sve. A tako će u nju ući i Španjolci. Oni imaju nekoliko sjajnih igrača (prednjači bivši jugaš Perrone – op. a.), a protiv Srbije su nekoliko pogodaka postigli i s pozicije sidraša i na to ćemo morati obratiti posebnu pozornost. Jaka je to reprezentacija, ima srebro s Europskog prvenstva. Ove godine smo ih pobijedili dva puta, u Beogradu relativno glatko prije otprilike tri tjedna, no to sad ne znači puno. Želimo tu pobjedu, vjerujemo u nju i borit ćemo se za nju – istaknuo je naš izbornik Ivica Tucak, napomenuvši da je možda i dobro da smo protiv Nijemaca odigrali jednu stresnu utakmicu.

Fatović i Australija ispali

A malo je nedostajalo da bez polufinala ostane i jedna Mađarska. U posljednjoj minuti njezina dvoboja s Australijom suci su pri omjeru 9:9 propustili dosuditi čisti peterac za Australce. A potom su Mađari pet sekundi prije kraja došli do pobjede. Šteta za Australce i našeg Elvisa Fatovića.

Rezultati – četvrtfinale: Španjolska – Srbija 12:9, Hrvatska – Njemačka 10:8, Mađarska – Australija 10:9, Italija – Grčka 7:6. Parovi polufinala (četvrtak): Hrvatska – Španjolska (10), Mađarska – Italija (11.30).

GWANGJU – Plivalište sveučilišta Nambu. Gledatelja 400. Suci: Goldenberg (SAD) i Ivanovski (CGo).

Hrvatska: Bijač (7 obrana), Macan, Fatović, Lončar, Joković 3 (1), Benić 1, Vukičević 2 (1), Bušlje 2, Miloš, Vrlić 1, Šetka 1, Garcia, Marcelić. Izbornik Ivica Tucak.

Njemačka: Schenkel (10 obrana), Reibel 1, Van der Bosch, Real 2, Preuss, Jungling, Strelecki 1, Gielen 3 (1), M. Stamm, Ćuk 1, Restović, Eidner, Gotz. Izbornik Hagen Stamm.

Igrač više: Hrvatska 9-5, Njemačka 12-3 Peterci: Hrvatska 2-2, Njemačka 1-1

Četvrtine: 1:2, 3:1, 3:3, 3:2

