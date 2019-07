Korejke izgubili čak 30:1, a u momčadi euforija: Plakale su, slavile, vrištale od sreće...

Nakon što su u prvom kolu djevojke izgubile 64:0 protiv Mađarica i tako upisale rekordni poraz na svjetskim prvenstvima u muškoj i ženskoj konkurenciji, u drugom kolu vaterpolistice Južne Koreje prošle su puno bolje i izgubile sa 'samo' 30:1 od Ruskinja.

- Taj gol znači za nas sve. Mi smo početnice. Protiv Kanade u sljedećoj utakmici cilj nam je zabiti još koji gol", rekla je Ryan Hanna Yoon, a Kyung Da-seul imala je samo jednu želju.

