S Maksimira objavili detalje velike proslave, evo što pripremaju za subotu

"GNK Dinamo poziva sve navijače da zajedno proslavimo osvajanje dvostruke krune i zaključimo sezonu 2025./26. velikom plavom proslavom na stadionu Maksimir! Ovo neće biti samo proslava još jednog trofeja. Ovo će biti posljednja velika proslava naslova prvaka na “starom” Maksimiru. Stadionu na kojem su odrasle generacije dinamovaca, na kojem se slavilo, tugovalo, pjevalo i živjelo za plavu boju. Mjestu na kojem su ispisane neke od najvećih stranica klupske povijesti.

Stadion Maksimir, kakvog poznajemo desetljećima, uskoro odlazi u povijest. Upravo zato osvajanje naslova ove sezone predstavlja jedinstvenu priliku da zajedno proslavimo naslov prvaka tamo gdje je Dinamo kroz povijest stvarao svoje najveće uspjehe na Maksimiru sa svojim navijačima.

PROGRAM PRIJE UTAKMICE

Program započinje već od 10 sati otvaranjem velike Dinamove Fan zone na parkingu ispred Zapadne tribine stadiona Maksimir, koja će trajati sve do početka utakmice. Navijače očekuje cjelodnevni sadržaj uz bogatu food truck ponudu, razne zabavne aktivnosti, partnerske aktivacije i sadržaj za sve generacije.

Plavi Korner bit će centralna ugostiteljska točka tijekom cijelog dana, a posjetitelje očekuje raznovrsna ponuda hrane i pića uz vrhunsku atmosferu. U sklopu Plavog Kornera dolaze i razni brendovi i velika imena Food Truckova:

SpudBud

Smash Bar-Smash Burger

GAŠI GRILL

Street Food By Tom Gretić

Posjetitelje očekuje posebno kreirana dječja zona s aktivnostima kao što su Bungee trampoline, Mini auto poligon za djecu, Big baller, Sweeper, Interaktivna arena i brojne druge aktivnosti.

Brojne aktivnosti su vam pripremili i naši partneri: Favbet, Powerade, A1 i Ledo.

Favbet: Sport Arena, Soccerama izazov, Nogometni pikado, Beerpong i Subsoccer

Powerade: Motion Zone

A1: Elite skills arena, Reaction ring, Surf simulator, Foto zona, Kviz, Zid poruka, Chill zona

Ledo: Dječji kreativni korner, Subsoccer

OTVARANJE STADIONA

Po otvaranju stadiona program se seli na Maksimir gdje nas očekuje posebna atmosfera uoči utakmice. Ispod Zapadne tribine bit će organizirane aktivacije partnera Favbet i Chio, kao i posebna sponzorska aktivacija powered by A1.

Navijačima na Zapad dolje i Zapad gore tribinama bit će podijeljeno čak 10 000 posebnih zastavica izrađenih za ovu prigodu powered by RALU i A1, čime će Maksimir dobiti posebni vizualni identitet tijekom posljednje velike proslave naslova na stadionu.

Prije samog početka utakmice imat ćemo i dodjelu nagrade za Favbet Player of the Season. Glasovanje traje do utorka, 19.5.2026. u 12.00 i to tada možete sudjelovati u biranju svog favorita u Dinamovoj aplikaciji i odabrati igrača koji je ove sezone najviše oduševio svojim igrama, borbenošću i doprinosom momčadi.

Uz odličnu atmosferu i brojne aktivnosti, navijače na stadionu očekuje i jedno veliko iznenađenje koje će dodatno obilježiti ovu posebnu večer na Maksimiru.

UDARAC S CENTRA POWERED BY FAVBET

U pauzi između dva poluvremenu održat će se i posebna aktivacija powered by Favbet. Po prvi ikad naši će dobitnici moći kročiti na travnjak Maksimira i to na sami centar! U ovoj posebnoj aktivaciji koja se još nije dogodila u ovom dijelu Europe sudionici će pucati s centra prema malom golu unutar velikog gola.

Nakon tog spektakla slijedi ispaljivanje čak 36 majica “Prvaci” prema Zapadnoj i Južnoj tribini.

Uz sve aktivnosti pripremili smo i posebne “Dinamo prvaci” povratne čaše koje navijači mogu zadržati nakon utakmice kao uspomenu na ovu nezaboravnu sezonu.

Po završetku utakmice slijedi velika ceremonija dodjele medalja i pehara u kojoj ćemo zajedno proslaviti osvajanje duple krune i posljednji naslov prvaka na starom Maksimiru.

Igrači i navijači sa Zapadne tribine zajedno će sudjelovati u stvaranju jedinstvene Milenijske fotografije, kojom će se simbolično zaključiti službeni dio ceremonije na stadionu.

PROGRAM POSLIJE UTAKMICE

Nakon utakmice i ceremonije, svi se selimo na parking ispred zapadne tribine stadiona Maksimir gdje se nastavlja veliki glazbeno-zabavni program i zajednička proslava navijača i igrača Dinama.

Za odličnu atmosferu pobrinut će se Jura Stublić & Film, Novi fosili, Corto, Zagrebački anđeli te brojni drugi izvođači. Nakon zagrijavanja slijedi dolazak igrača i zajednička proslava naslova prvaka uz cjelovečernji zabavni program.

Ulaznice za utakmicu dostupne su OVDJE

Službenu majicu PRVACI 25/26 pronađite OVDJE,

ili u Dinamo Fan shopu na čak pet lokacija po cijelom Zagrebu.

KOMPLETAN RASPORED:

Otvaranje Dinamove Fan zone (10:00)

Food truck ponuda, DJ program, partnerske aktivacije (Favbet, Powerade, A1 i Ledo), Big Baller, dTruck, Sweeper, i-Arena, trampolin, dječji kreativni korner, Subsoccer i brojni dodatni sadržaji za navijače.

Otvaranje stadiona Maksimir (17:30)

Zabavni program prije utakmice (17:30 – 18:00)

Prije utakmice u sklopu Fan zone, nastup Ante Gelo bend, Adalbert Turner Juci i Tomislav Kukić. Dodani zabavni sadržaj i prijenos utakmice također će se moći gledati u Fan zoni na parkingu ispred Zapadne tribine stadiona Maksimir

Utakmica Dinamo vs Lokomotiva (18:45)

Ceremonija dodjele medalja i pehara na stadionu (cca 21:00)

Glazbeno-zabavni program i proslava s igračima Dinama (21:30)

DJ, CORTO, NOVI FOSILI, JURA STUBLIĆ & FILM

Zatvaranje Fan zone (00:00)

Podsjećamo da će na Danu d, kao i na stadionu za vrijeme utakmice, plaćanje biti moguće ISKLJUČIVO karticama.

*Svi termini i vrijeme mogu varirati ovisno o utakmici i raznim zaduženjima.

VIDIMO SE NA MAKSIMIRU!"