Dalić možda nije rekao zadnju riječ? Izbornik se još uvijek može predomisliti oko popisa

Na press konferenciji na kojoj je izbornik vatrenih Zlatko Dalić objavio popis igrača za Svjetsko prvenstvo 2026. najviše se govorilo o - Dinamu. Naime, nacionalni osvajač dvostruke krune (za sada) ima samo jednog predstavnika na SP-u, Livakovića, jednako koliko i Rijeka (Fruk) - koja je za plavima na ljestvici zaostala čak 35 bodova. Dakle, nema ni Belje, ni Stojkovića, ni Mišića.

- Prvo, čestitam Dinamu i Belji koji je zaista bio blizu, ali konkurencija je dobra. Imamo Kramarića i Budimira koji su neupitni, a tu su Musa i Matanović. Musa igra jako dobro u MLS-u, bio je sjajan u ožujku. Matanović igra u Bundesligi, prvi je strijelac kluba, igra finale Europske lige. Ja sam Belju prije tri godine zvao u reprezentaciju, imao je svoju prigodu. Jedini razlog zašto nije na popisu je konkurencija - pojasnio je Dalić, pa dodao kako je oko Stojkovića zapravo bila najveća dvojba, hvaleći sjajnu formu Dinamovog igrača.

Možemo samo nagađati kako je Dalić dvojio između Luke Stojkovića i Luke Sučića - i onda prelomio da je njegov izbor ipak igrač Real Sociedada. Njegov učinak ove sezone u Primeri su 21 nastup, devet puta počeo je utakmicu, u prosjeku je po utakmici igrao 44 minute, zabio je tri gola, imao jednu asistenciju, niti jednom nije bio u momčadi kola, prosječna ocjena bila mu je 6.77.

Izborniku je bilo postavljeno pitanje i u svezi Dinamovog lidera Josipa Mišića.

- Kapetan Dinama, nositelj i najbolji igrač. To je pokazao i Boban kad ga je ostavio kao centralnu figuru. Znam da igra jako dobro, no mi tu imamo mlađa rješenja. Kada ga nisam zvao prije, sad je kasno. Tada je konkurencija bila jaka, poput Kovačića, Brozovića i Rakitića. Sad su tu mlađi igrači - odgovorio je Dalić.

Najveći gubitnik popisa za Ameriku je Lovro Majer. Prije dva mjeseca zabio je za Hrvatsku protiv Brazila, a sada ispao s liste putnika - zahvaljujući svom nezavidnom statusu u posrnulom bundesligašu Wolfsburgu.

- Nažalost, on (Majer) od zadnjeg okupljanja u Americi nije započeo nijednu utakmicu. Žao mi je, sigurno je da će se on vratiti, njegov status u klubu je utjecao na to da nije u popisu - istaknuo je Dalić.

Tematizirano je stanje i dvojca iz Manchester Cityja, Kovačića i Gvardiola. Osobiti Joška - koji je tek poćeo ponovno nastupati.

- Nadamo se da će nam biti važan i da će biti spreman. Pokušat ćemo mu dati prigodu u pripremnim utakmicama i da dočeka SP u punoj formi. Očekujemo da će biti veliko pojačanje za nas - kazao je Dalić, a kasnije ipak priznao kako nije potpuno uvjeren da će obojica biti spremni za megaokršaj s Englezima.

- Mi ih imamo, a zapravo ih nemamo - napomenuo je u jednom trenutku izbornik aludirajući na duge stanke koje su iza Cityjevih igrača.

U kakvom je stanju Luka Modrić?

- Trenira s maskom, dobro je. Možda mu je ovaj odmor dobro došao. Vidjet ćemo njegovo stanje, ali ja ne sumnjam u njega. Vjerujem da će biti u dobroj formi.

S kojim rezultatom biste bili zadovoljni na Svjetskom prvenstvu?

- Prvi cilj je proći tešku skupinu, ali ja sam optimist. Imamo kvalitetu, mladost i iskustvo, igrači su napredovali. Baturina i Petar Sučić igraju fantastično u Italiji, to mi daje optimizam.

Hoćete li igrati s tri ili četiri u obrani?

- Imamo sjajne stopere. Za Englesku radimo pripremu da igramo s trojicom u obrani. Kako smo prošlih godina imali najjaču veznu liniju u svijetu, sad imamo odlične stopere. Moramo biti čvrsti, moćni i jaki, a prema naprijed ćemo uvijek nešto dati. Pokušat ćemo igrati s oba sistema. Nisu iste utakmice s Engleskom i one s Panamom i Ganom - u njima smo mi favoriti i moramo ići na pobjedu.

Posebno se Dalić osvrnuo na temu golmana, pa kazao kako je jako blizu popisa bio Toni Silić (22) iz Hajduka.

- U stožeru imam četvoricu vratara (Pletikosu, Ladića, Subašića, Mrmića, nap.a.), najboljih u povijesti reprezentacije. Vodili smo se kontinuitetom, nije bilo puno dilema. Silić je bio u kombinacijama za pretpoziv, on je budućnost hrvatske reprezentacije, ali naša odluka je sad ovakva - rekao je Dalić.

Inače, popis 26 još nije konačan. On će potpunu legitimaciju dobiti 1. lipnja, kada će HNS poslati Fifi njegov konačan izgled. Tako igrači s pretpoziva, uključujući Luku Stojkovića, još imaju šansu dokopati se Svjetskog prvenstva - u slučaju ozljede ili neke druge izvanredne situacije nekoga s liste 26. Dalić napominje da činjenica kako će neki od njih biti na odmoru ne bi značajno utjecala na njihovu spremnost.

Bio je već jedan slučaj da igrač s odmora na Jadranu iznenada dobije poziv za prekoocenaski let na Svjetsko prvenstvo: na primjer Milan Badelj je u lipnju 2014. godine morao doletjeti u Brazil umjesto ozlijeđenog Močinića.