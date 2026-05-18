TEŽAK UDARAC

Zvijezda Španjolske propušta Svjetsko prvenstvo: Barca potvrdila najgori mogući scenarij

LaLiga - Atletico Madrid v FC Barcelona
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
18.05.2026.
u 17:45

Španjolski nogometni savez i navijači primili su šokantnu vijest manje od mjesec dana uoči početka Svjetskog prvenstva. Jedan od ključnih veznjaka reprezentacije i Barcelone, Fermín López, zbog teške ozljede stopala propustit će natjecanje u Sjevernoj Americi, što predstavlja ogroman udarac za ambicije aktualnih europskih prvaka

Vijest koja je odjeknula nogometnim svijetom stigla je nakon prvenstvene utakmice Barcelone protiv Real Betisa. Katalonski klub potvrdio je da je 23-godišnji Fermin López pretrpio prijelom pete metatarzalne kosti u svojem desnom stopalu, ozljedu koja zahtijeva hitnu operaciju. Iako iz kluba nisu precizirali točno vrijeme oporavka, poznato je da ovakve frakture zahtijevaju višemjesečnu stanku, čime je svaka nada o nastupu na Mundijalu, koji počinje 15. lipnja, definitivno ugašena. Za Lópeza, koji je proživljavao najbolje trenutke karijere, ovo je najgori mogući scenarij u najgorem mogućem trenutku.

Izostanak Lópeza predstavlja golemi problem za izbornika Luisa de la Fuentea, koji je u njemu vidio jednog od nositelja igre španjolske reprezentacije. Mladi veznjak bio je neizostavan dio momčadi koja je prošlog ljeta pokorila Europu na Euru 2024, a njegova energija, pregled igre i sposobnost postizanja golova trebali su biti ključni za pohod na svjetski tron. De la Fuente će konačni popis putnika za Svjetsko prvenstvo objaviti u ponedjeljak, 25. svibnja, a sada je primoran tražiti alternativna rješenja u posljednji čas, što dodatno unosi veliki nemir u same pripreme reprezentacije.

Koliko će López nedostajati Španjolskoj, najbolje pokazuju njegove ovosezonske brojke. U dresu Barcelone bio je jedan od najvažnijih igrača, upisavši 48 nastupa u svim natjecanjima, tijekom kojih je postigao impresivnih 13 golova i dodao čak 17 asistencija. Njegova forma bila je ključna u osvajanju drugog uzastopnog naslova prvaka Španjolske za Barcelonu. Osim Eura 2024, López je ovog ljeta ispisao povijest i s mladom U-23 reprezentacijom, s kojom je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, postigavši šest golova na turniru, od čega dva u velikom finalu protiv domaće Francuske.
