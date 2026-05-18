Zvijezda Španjolske propušta Svjetsko prvenstvo: Barca potvrdila najgori mogući scenarij

Vijest koja je odjeknula nogometnim svijetom stigla je nakon prvenstvene utakmice Barcelone protiv Real Betisa. Katalonski klub potvrdio je da je 23-godišnji Fermin López pretrpio prijelom pete metatarzalne kosti u svojem desnom stopalu, ozljedu koja zahtijeva hitnu operaciju. Iako iz kluba nisu precizirali točno vrijeme oporavka, poznato je da ovakve frakture zahtijevaju višemjesečnu stanku, čime je svaka nada o nastupu na Mundijalu, koji počinje 15. lipnja, definitivno ugašena. Za Lópeza, koji je proživljavao najbolje trenutke karijere, ovo je najgori mogući scenarij u najgorem mogućem trenutku.

Izostanak Lópeza predstavlja golemi problem za izbornika Luisa de la Fuentea, koji je u njemu vidio jednog od nositelja igre španjolske reprezentacije. Mladi veznjak bio je neizostavan dio momčadi koja je prošlog ljeta pokorila Europu na Euru 2024, a njegova energija, pregled igre i sposobnost postizanja golova trebali su biti ključni za pohod na svjetski tron. De la Fuente će konačni popis putnika za Svjetsko prvenstvo objaviti u ponedjeljak, 25. svibnja, a sada je primoran tražiti alternativna rješenja u posljednji čas, što dodatno unosi veliki nemir u same pripreme reprezentacije.

Koliko će López nedostajati Španjolskoj, najbolje pokazuju njegove ovosezonske brojke. U dresu Barcelone bio je jedan od najvažnijih igrača, upisavši 48 nastupa u svim natjecanjima, tijekom kojih je postigao impresivnih 13 golova i dodao čak 17 asistencija. Njegova forma bila je ključna u osvajanju drugog uzastopnog naslova prvaka Španjolske za Barcelonu. Osim Eura 2024, López je ovog ljeta ispisao povijest i s mladom U-23 reprezentacijom, s kojom je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, postigavši šest golova na turniru, od čega dva u velikom finalu protiv domaće Francuske.