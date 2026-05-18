Petra Marčinko prošla prvu prepreku na turniru u Rabatu

Hrvatska tenisačica, 20-godišnja Petra Marčinko plasirala se u 2. kolo WTA turnira u Rabatu, ona je nakon sat i 17 minuta igre u 1. kolu svladala 41-godišnju veteranku Veru Zvonarevu.

Iako je dvoboj loše krenuo za Marčinko koja je u prvom gemu izgubila servis, hrvatska je igračica potom zaigrala mnogo bolje i s četiri uzastopne igre povela sa 4-1. Imala je Marčinko i tri prilike za vodstvo od 5-1, ali pokazalo se kako te propuštene šanse nisu imale utjecaja na konačni ishod.

U drugom setu jedini "break" dogodio se u zadnjoj igri kada je Marčinko oduzela servis Zvonarevoj za konačnih 6-4.

Marčinko će u 2. kolu igrati protiv bolje iz ogleda Britanke Francesce Jones i Ukrajinke Jelizavete Kotliar.