Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLAVLJE ZA HRVATICU

Petra Marčinko prošla prvu prepreku na turniru u Rabatu

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
18.05.2026.
u 17:55

Marčinko će u 2. kolu igrati protiv bolje iz ogleda Britanke Francesce Jones i Ukrajinke Jelizavete Kotliar

Hrvatska tenisačica, 20-godišnja Petra Marčinko plasirala se u 2. kolo WTA turnira u Rabatu, ona je nakon sat i 17 minuta igre u 1. kolu svladala 41-godišnju veteranku Veru Zvonarevu.

Iako je dvoboj loše krenuo za Marčinko koja je u prvom gemu izgubila servis, hrvatska je igračica potom zaigrala mnogo bolje i s četiri uzastopne igre povela sa 4-1. Imala je Marčinko i tri prilike za vodstvo od 5-1, ali pokazalo se kako te propuštene šanse nisu imale utjecaja na konačni ishod.

U drugom setu jedini "break" dogodio se u zadnjoj igri kada je Marčinko oduzela servis Zvonarevoj za konačnih 6-4.

Marčinko će u 2. kolu igrati protiv bolje iz ogleda Britanke Francesce Jones i Ukrajinke Jelizavete Kotliar.
Ključne riječi
WTA tenis Petra Marčinko

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!